Mike Verweij en Valentijn Driessen bespreken mogelijke reorganisatie bij Ajax

Mike Verweij en Valentijn Driessen zijn compleet verbouwereerd door de acties van Alex Kroes die geleid hebben tot zijn schorsing bij. De twee opperen vier namen voor een reorganisatie, waarvan er één zelfs 'de enige is die de club kan redden'.Verweij heeft alvast een optie voor de directeursposities."Menno Geelen is op korte termijn de ideale technische directeur. De huidige raad van commissarissen kan hem alleen niet aanstellen.

Michael Kinsbergen zou zeker de beste algemeen directeur zijn, maar dan zit je weer met Michael van Praag. Kinsbergen kan niet met Van Praag en Van Praag niet met Kinsbergen", vertelt Verweij in Kick-Off vanDriessen is het qua Kinsbergen helemaal eens met zijn collega."Als je Kinsbergen vraagt en je geeft hem carte blanche, dan doet hij dat. Van Praag moet hem vragen en als hij dat niet wil, dan moet de bestuursraad hem dwingen. Anders moeten ze Van Praag laten vertrekken. Kinsbergen is de enige man die Ajax op dit moment kan redde

