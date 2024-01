Mikautadze's avontuur bij Ajax eindigt zonder doelpunten

Het avontuur van Mikautadze bij Ajax blijft voorlopig dus steken op 338 speelminuten, verdeeld over 9 optredens. Daarin wist de rechtspoot geen bijdrage te leveren aan doelpunten.





Derksen verwerpt vergelijking tussen Ajax en Feyenoord: 'Ajax is andere klasse'Johan Derksen is kritisch op Ajax en zijn supporters. De analist stelt aan tafel bij Vandaag Inside onder meer dat de Amsterdammers 'een heel modaal elftalletje' hebben. Daarnaast snapt hij niets van de blijdschap bij de supporters om het bereiken van de Conference League.

Grote dissonant bij Ajax uitgelicht: 'Die had er helemaal geen zin in'Kees Kwakman heeft geen goed woord over voor de houding van Georges Mikautadze tijdens de gênante nederlaag van Ajax op bezoek bij derdedivisionist USV Hercules (3-2).

The Athletic: Arsenal heeft interesse in sterkhouder Ajax; ook De Ligt in beeldArsenal heeft belangstelling voor Jorrel Hato, zo meldt The Athletic woensdagochtend. De Londense club is enthousiast over de speelwijze van het zeventienjarige talent en zou in hem een veelzijdige verdediger zien. Naast Hato zou ook Matthijs de Ligt er goed op staan bij de technische staf van Arsenal.

Sem Steijn is woedend op mensen binnen Ajax: 'Hij heeft heel veel verdriet'Hans Kraay junior leeft mee met Sem Steijn, zo heeft hij verteld in een video van ESPN waarin de analist terugblikt op de eerste seizoenshelft. De middenvelder van FC Twente is, ondanks alle commotie rond zijn vader Maurice Steijn bij Ajax, bezig aan een uitstekend seizoen.

Valentijn Driessen heeft grote twijfels over kersverse aanwinst van AjaxValentijn Driessen vraagt zich af of Ajax er goed aan heeft gedaan om in zee te gaan met Marijn Beuker. Het 39-jarige oogappeltje van Louis van Gaal, die in de hoofdstad de jeugdopleiding opnieuw vorm moet geven, werd onlangs aangesteld als directeur voetbal. Driessen heeft zo zijn twijfels.

