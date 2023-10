Miedema trots op rentree bij Oranje: 'Stond met zenuwen aan de zijlijn'

'Het is heel speciaal om hier weer op het veld te staan. Ik heb hier tien maanden keihard voor gewerkt', zegt Miedema bij NOS. 'Het is heel mooi om hier thuis mijn rentree te maken met alle familie erbij.' Miedema raakte vorig jaar december ernstig geblesseerd aan haar knie tijdens een duel van Arsenal met Olympique Lyonnais. In het ziekenhuis bleek haar kruisband gescheurd. Daardoor miste ze het WK in Australië en Nieuw-Zeeland van afgelopen zomer.

'Die adrenaline en het uitkijken naar een wedstrijd mis je als je weg bent. We hebben de beste fans en dat maakt het zoveel mooier.' De topscorer aller tijden kwam stond maar zeven minuten op het veld in De Goffert, maar hoopt na zes weken weer 90 minuten te kunnen spelen. 'Ik moet het heel rustig opbouwen. Dat ga ik bij Arsenal en Oranje doen.' Miedema maakt dinsdag in het uitduel met Schotland (20.45 uur) weer kans op speelminuten.

