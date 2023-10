Miedema na slepende kruisbandblessure weer binnen de lijnen bij Oranje

VOETBAL - Vivianne Miedema heeft in het gewonnen Nations League-duel tegen Schotland (4-0) haar langverwachte rentree bij Oranje gemaakt. De Hoogeveense kwam met nog zo'n tien minuten te spelen binnen de lijnen. Sherida Spitse uit Emmen deed de hele wedstrijd mee. Bij die wisselbeurt hadden de Oranje Leeuwinnen al een 4-0 voorsprong te pakken.

Die score zou blijven staan en als eindstand de boeken ingaan. Oranje heeft nu 6 punten na drie wedstrijden in de Nations League. Schotland staat op 1 punt. Dinsdag spelen de twee ploegen in Glasgow weer tegen elkaar. De groepswinnaars van de Nations League houden kans op plaatsing voor de Olympische Spelen van volgend jaar. Heb jij een tip voor ons?Stuur een bericht, foto of video via WhatsApp of mail de redactie.

