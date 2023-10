Miedema geniet van dolenthousiaste Oranjefans: 'Dit mis je als je weg bent'

'De adrenaline, het zenuwachtig zijn voor de wedstrijd.' Vivianne Miedema weet vrijdag in Nijmegen weer precies welk gevoel ze door een gescheurde kruisband zo lang heeft moeten missen. Tel daar nog 12.000 dolenthousiaste toeschouwers en de 4-0 winst van Oranje in de Nations League op Schotland bij op en Miedema straalt. Het gevoel na haar invalbeurt tegen Schotland? 'Speciaal. Ik ben tien maanden keihard bezig geweest.

' 'Het publiek weet wat er aan de hand is, dat merk je aan hoe de fans reageren op haar komst. En vervolgens ook op elke bal van haar. Het is mooi dat wij zulke iconen hebben voortgebracht.' Tijdens de wedstrijd zag Jonker voetbal 'dat hij heel graag wil zien.' Namelijk: 'Positiespel in een hoog tempo. Eerst een man meer, of zelfs twee, creëren. De bal in een hoog tempo heen en weer laten gaan en dan vooruit kijken waar de mogelijkheden zijn.

