Miedema geniet van dolenthousiaste Oranjefans: 'Dit mis je als je weg bent'

'De adrenaline, het zenuwachtig zijn voor de wedstrijd.' Vivianne Miedema weet vrijdag in Nijmegen weer precies welk gevoel ze door een gescheurde kruisband zo lang heeft moeten missen. Tel daar nog 12.000 dolenthousiaste toeschouwers en de 4-0 winst van Oranje in de Nations League op Schotland bij op en Miedema straalt. Het gevoel na haar invalbeurt tegen Schotland? 'Speciaal. Ik ben tien maanden keihard bezig geweest.

' 'Het publiek weet wat er aan de hand is, dat merk je aan hoe de fans reageren op haar komst. En vervolgens ook op elke bal van haar. Het is mooi dat wij zulke iconen hebben voortgebracht.' Tijdens de wedstrijd zag Jonker voetbal 'dat hij heel graag wil zien.' Namelijk: 'Positiespel in een hoog tempo. Eerst een man meer, of zelfs twee, creëren. De bal in een hoog tempo heen en weer laten gaan en dan vooruit kijken waar de mogelijkheden zijn.

Lees verder:

NOS »

Jansen en Casparij in Oranjebasis tegen Schotten, Miedema start op de bankRenate Jansen en Kerstin Casparij starten vrijdag in de basis bij Oranje tegen Schotland. Bondscoach Andries Jonker lijkt door het ontbreken van Dominique Janssen en Victoria Pelova te kiezen voor een 4-3-3-opstelling. Vivianne Miedema start op de bank. Lees verder ⮕

Beerensteyn kopt Oranje naar 4-0 tegen Schotland • Rentree Miedema als invalsterVandaag in dit liveblog onder meer aandacht voor de eredivisie, de Nations League voor vrouwen met Nederland-Schotland en de persconferenties van PSV, Feyenoord en Ajax. Lees verder ⮕

Rentree Miedema hoogtepunt bij probleemloze overwinning OranjeLees meer Lees verder ⮕

Beerensteyn kopt Oranje naar 4-0 tegen Schotland • Rentree Miedema als invalsterVandaag in dit liveblog onder meer aandacht voor de eredivisie, de Nations League voor vrouwen met Nederland-Schotland en de persconferenties van PSV, Feyenoord en Ajax. Lees verder ⮕

Oranje klopt Schotland bij rentree Miedema en zet olympische droom voortOranje heeft vrijdag in Nijmegen een simpele 4-0-overwinning geboekt tegen Schotland in de Nations League. Door de zege blijft Nederland in de race voor een olympisch ticket. Vivianne Miedema maakte haar rentree na een zware kruisbandblessure. Lees verder ⮕

Oranje Leeuwinnen vieren rentree van Miedema bij ruime overwinningDe Oranje Leeuwinnen hebben vrijdagavond uitstekende zaken gedaan in de Nations League. De ploeg van Andries Jonker won in De Goffert via doelpunten van Daniëlle van de Donk, Esmee Brugts en Lineth Beerensteyn (tweemaal) uiterst eenvoudig van Schotland: 4-0. Lees verder ⮕