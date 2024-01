Microsoft gehackt door Russische hackers

Microsoft, 's werelds grootste techbedrijf, was maandenlang geïnfiltreerd door hackers. Hoe kan dat zo'n groot bedrijf zomaar overkomen, zonder dat iemand het doorheeft? "Hoe groter een organisatie is, hoe meer digitale ramen en deuren het heeft." Waarschijnlijk zit de groep 'Midnight Blizzard' achter de aanval. Dat is een groep hackers die volgens de Amerikaanse en Britse inlichtingendiensten banden heeft met de Russische geheime dienst.

Statement Microsoft Ongeveer een week geleden ontdekte Microsoft de hack. In een statement bracht het bedrijf naar buiten dat vooral e-mailadressen en documenten van het topmanagement van het bedrijf zijn buitgemaakt. Het bedrijf geeft aan bezig te zijn met het opschonen van oude systemen. Daarbij is bekend gemaakt dat de hack geen consumenten treft. Bekijk ook Digitale ramen en deuren Dat dit bij zo'n groot bedrijf als Microsoft gebeurt, is niet heel gek, vertelt cybersecurity-expert Dave Maasland. "Wat je over het algemeen ziet, is dat hoe groter een organisatie is, hoe meer digitale ramen en deuren het heef





