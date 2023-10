Michella Kox raakte na traumatische bedreiging medicijnverslaafd: 'Kreeg pistool in mijn zij'

De realityster blijkt jarenlang te hebben geworsteld met een gokverslaving en is tot op de dag van vandaag verslaafd aan oxazepam.Michella vertelt dat haar gokverslaving een paar jaar geleden begint omdat ze niet lekker in haar vel zit."Ik was ongelukkig en ging afleiding zoeken in het casino." Het Echte Meisje is op dat moment al op televisie te zien en verdient hier aardig wat geld mee. Het geld vliegt er echter ook zo weer uit.

Stoppen lukt niet."Ik ben heel verslavingsgevoelig. Ik heb een keer duizend euro verloren en toen dacht ik: ik ga nu echt niet meer. Ik was er echt kotsmisselijk van dat ik zoveel geld had verloren. Een dag later zat ik er gewoon weer."Een heftige gebeurtenis in het casino zorgt ervoor dat Michella er nog een verslaving bij krijgt."Ik zat te gokken en toen kwam er een keer een man naar me toe die zei dat ik geld voor hem moest pinnen.

De man dwingt Michella om met hem mee naar buiten te lopen en geld te pinnen. Door het heel hard op een gillen te zetten weet ze hem destijds weg te jagen. Ze heeft naderhand nachtmerries van de gebeurtenis."Ik kon niet meer slapen en toen kreeg ik allemaal medicijnen van de dokter."Een van die medicijnen is oxazepam. Een medicijn dat haar rustig maakt, maar wat ook verslavend kan zijn."Toen ben ik een junk geworden van die pillen", zo legt ze uit. headtopics.com

