Michella Kox kreeg taakstraf na kopen gestolen scooter

Michella en Louisa gaan in de nieuwe aflevering de procesindustrie in. Ze hebben geen idee wat dat precies inhoudt, maar bij het zien van een haarnetje komen er vele herinneringen omhoog bij Mies."Ik ken die dingen ergens van, maar ik kan het niet plaatsen", zegt ze.

Al snel weet ze het:"Ik heb een alternatieve straf gedaan", biecht ze op."Weet je wat het was? Ik had een scooter gekocht, maar die was gestolen. Ik wist niet dat ie gestolen was. Ik dacht wel: oh, wat goedkoop", lacht Mies."Toen werd ik aangehouden en toen werd m'n scooter in beslag genomen.

Als alternatieve straf moet ze zo'n 30 uur aan de bak."Toen moest ik in het verzorgingstehuis bij mijn oma. Dat kan wel 25 jaar geleden zijn als het niet langer is." Louisa vat samen:"Dus eindstand: jij hebt in de keuken gewerkt als taakstraf." headtopics.com

De dames zijn deze keer echter niet onderweg naar een keuken, maar naar een fabriek waar ze onder meer augurken moeten verpakken. De twee snuffelstagiaires zijn meteen onder de indruk van Camiel, de zoon van de grote baas, die hun de fijne kneepjes van het vak leert. Ook zijn vader mag er zijn, vindt Michella."Luister, ik ben nu op zo'n leeftijd dat ik vader én zoon kan doen. Ik zie ze allebei en denk: nah, papa ziet er niet slecht uit en zoon ook niet.

Nederland Headlines

Lees verder:

RTLBoulevard »

Michella Kox raakte na traumatische bedreiging medicijnverslaafd: 'Kreeg pistool in mijn zij'In de podcast 'Wat kan er nou gebeuren?' verwelkomen ervaringsdeskundigen Najib Amhali (52) en Reda Saleh wekelijks bekende en onbekende Nederlanders om te praten over verslavingen. Deze week schuift Michella Kox (43) aan. Lees verder ⮕

Voortvluchtige Bretly D. kreeg als tiener jeugd-tbs na neersteken manDe voortvluchtige Bretly D. heeft als tiener jeugd-tbs gehad. D. kreeg die maatregel nadat hij in 2014 een man neerstak in Den Haag. De twee hadden daarvoor seks gehad in de woning van het slachtoffer. Lees verder ⮕

Liverpool kreeg economische boost door Eurovisie SongfestivalLiverpool heeft dit jaar geprofiteerd van het organiseren van het Eurovisie Songfestival. De BBC schrijft dat bijna een half miljoen mensen evenementen gerelateerd aan het songfestival hebben bezocht. Daardoor kreeg de lokale economie een boost van 55 miljoen pond (zo'n 63 miljoen euro). Lees verder ⮕

Kopen is oorlog, zegt econoom Erica VerdegaalKopen is oorlog, zegt econoom en schrijver Erica Verdegaal, in haar nieuwe boek 'Geld speelt geen rol'. Een boek over hoe we als consument constant verleid worden om geld uit te geven. Het slechte nieuws: het is allemaal veel erger dan we denken. Maar het goede nieuws is: we kunnen er wel iets tegen doen. Lees verder ⮕

Hoogeveen moet opnieuw om tafel met bouwer betwiste appartementenDe ondernemer wilde penthouses bouwen op de bovenste verdieping, maar kreeg daar geen vergunning voor van de gemeente. De Raad van State vindt dat Hoogeveen opnieuw moet kijken naar de plannen. Lees verder ⮕

Zieke Jannick (7) beleeft onvergetelijke dag bij zijn favoriete club FC EmmenHet was een bijzondere dag voor de 7-jarige FC Emmen-supporter Jannick. Om voor even te vergeten dat hij ziek is, kreeg hij een rondleiding door het stadion en mocht hij meetrainen met de selectie. Lees verder ⮕