Michael van Praag vindt het 'vreselijk' dat Alex Kroes op non-actief is gesteld bij Ajax. De voorzitter van de Raad van Commissarissen vanDoordat Kroes met voorkennis Ajax-aandelen zou hebben gekocht, is hij geschorst en wil de RvC hem afzetten. Van Praag legt uit dat er verder 'onverdeelde tevredenheid' heerste bij Ajax over de eerste weken van Kroes."Dat is nou precies de reden dat ik dit zo vreselijk vind: we wachtten verdorie een half jaar op hem.

Ik ben op mijn knieën naar AZ gegaan om te kijken of we hem eerder konden hebben. Zo graag wilde ik hem hebben. We waren ook blij dat hij binnen was. En nog geen drie weken later gebeurt dit..." Van Praag verschaft vervolgens duidelijkheid over hoe Ajax het wegvallen van de algemeen directeur op gaat vangen."Het allerbelangrijkste is dat we doorgaan met waar we aan begonnen zijn: ervoor zorgen dat het op technisch vlak weer gaat zoals we wille

