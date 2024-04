Michael Valkanis zal na dit seizoen vertrekken bij Ajax

Zo zal Michael Valkanis vertrekken, doordat John van 't Schip een andere rol krijgt. De rollen van Hedwiges Maduro en Saïd Bakkati worden momenteel tegen het licht gehouden. VI noemt ook de nieuwe functietitel van Van 't Schip.Toen Van 't Schip eerder dit seizoen aan de slag ging bij Ajax, nam hij Valkanis mee als zijn assistent. Laatstgenoemde stond zelfs voor de groep tegen PEC Zwolle (thuis), net als bij de historische nederlaag tegen Hercules.

VI weet nu te melden dat er na dit seizoen sowieso een einde zal komen aan de Ajax-periode van Valkanis. Hij gaat na dit seizoen vertrekken. Zoals bekend gaat Van 't Schip jeugdtrainers op De Toekomst begeleiden. Dat zal hij doen onder de titel 'head of coaching', zo klinkt het. Ajax is voornemens om Maduro te behouden, maar de kans is goed aanwezig dat de assistent-trainer wordt teruggeschoven naar Jong Aja

Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:



VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

'Technische staf Ajax ook op de schop: exit Valkanis, mogelijk andere rol Maduro'Bij Ajax zullen ook in de technische staf de nodige mutaties gaan plaatsvinden, zo meldt Voetbal International. Zo zal Michael Valkanis vertrekken, doordat John van 't Schip een andere rol krijgt. De rollen van Hedwiges Maduro en Saïd Bakkati worden momenteel tegen het licht gehouden. VI noemt ook de nieuwe functietitel van Van 't Schip.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Xavi op de kandidatenlijst van Ajax als opvolger van John van 't SchipDenkt aan Xavi als opvolger van John van 't Schip. Met dat opvallende nieuws komt de Catalaanse krant Diario SPORT dinsdag op de proppen.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Technische staf van Ajax gaat op de schop: Van 't Schip vertrekt niet als enigeEr blijft weinig over van de huidige technische staf van Ajax, zo is de verwachting van Voetbal International. Naast hoofdtrainer John van 't Schip vertrekt ook zijn assistent Michael Valkanis. Hedwiges Maduro kan naar Jong Ajax.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Vermoedelijke opstelling Ajax: Van 't Schip staat opnieuw voor flinke puzzelAjax moet het zondagmiddag in de lunchwedstrijd tegen PEC Zwolle stellen zonder de nodige belangrijke krachten. Brian Brobbey, Steven Berghuis, Jordan Henderson en Josip Sutalo moeten geblesseerd toekijken, terwijl Ahmetcan Kaplan geschorst is. Trainer John van 't Schip staat zodoende voor een flinke opgave.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Vermoedelijke opsteling Ajax: Van 't Schip kiest in Zwolle voor één aanvallerAjax neemt het zondagmiddag om 12:15 uur op tegen PEC Zwolle. Hoe legt John van 't Schip de spreekwoordelijke puzzel, nu Brian Brobbey, Steven Berghuis, Jordan Henderson én Josip Sutalo geblesseerd zijn en Ahmetcan Kaplan geschorst is? VoetbalPrimeur neemt de verwachte opstellingen met je door.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Vermoedelijke opstelling Ajax: Van 't Schip kiest in Zwolle voor één aanvallerAjax neemt het zondagmiddag om 12:15 uur op tegen PEC Zwolle. Hoe legt John van 't Schip de spreekwoordelijke puzzel, nu Brian Brobbey, Steven Berghuis, Jordan Henderson én Josip Sutalo geblesseerd zijn en Ahmetcan Kaplan geschorst is? VoetbalPrimeur neemt de verwachte opstellingen met je door.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »