Michael Reiziger neemt één debutant op in voorselectie Jong Oranje

Reiziger en zijn manschappen treffen Gibraltar (thuis) en Zweden (uit) in de kwalificatie voor het EK in Slowakije. Ten opzichte van zijn vorige voorselectie, voert Reiziger dus een verandering door.

Roefs maakt namelijk zijn debuut in de voorselectie van Jong Oranje. Samen met Calvin Raatsie, Dani van den Heuvel en Rome-Jayden Owusu-Oduro vormt Roefs het keepersgilde. Raatsie is normaal gesproken de vaste keus onder de lat.Op het middenveld schittert Gravenberch door afwezigheid. De ex-Ajacied meldde zich begin september af voor Jong Oranje en die keuze lijkt hem niet in dank te zijn afgenomen.

Voorin staan er geen verrassende namen op de lijst. Uitblinker in de vorige interlandperiode Sontje Hansen reist weer mee, waar ook de veelscorende Noah Ohio op de spelerslijst staat. headtopics.com

Heel goed dat Gravenberch niet is geselecteerd. Die hoort ook niet meer in Jong te spelen, maar alleen bij Oranje.Michael Reiziger heeft de voorselectie van Jong Oranje bekendgemaakt. Robin Roefs is daarbij de opvallendste naam. De talentvolle doelman verdedigde de afgelopen weken het duel van NEC door afwezigheid van Jasper...

Nederland Headlines

Lees verder:

voetbalzonenl »

Michael Reiziger neemt één debutant op in voorselectie Jong OranjeMichael Reiziger heeft de voorselectie van Jong Oranje bekendgemaakt. Robin Roefs is daarbij de opvallendste naam. De talentvolle doelman verdedigde de afgelopen weken het duel van NEC door afwezigheid van Jasper Cillessen en is daarvoor nu dus beloond met een eerste uitverkiezing. Ryan Gravenberch is wederom niet opgeroepen. Lees verder ⮕

Bijlow en De Ligt na blessure in voorselectie Oranje, De Jong, Gakpo en Depay (nog) nietMatthijs de Ligt en Justin Bijlow keren na een blessure terug in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de beslissende EK-kwalificatiewedstrijden tegen Ierland en Gibraltar. Lees verder ⮕

Bijlow en De Ligt na blessure in voorselectie Oranje, De Jong, Gakpo en Depay (nog) nietMatthijs de Ligt en Justin Bijlow keren na een blessure terug in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de beslissende EK-kwalificatiewedstrijden tegen Ierland en Gibraltar. Lees verder ⮕

Koeman neemt Bijlow, Schouten en Stengs op in voorselectie OranjeLees meer Lees verder ⮕

Koeman neemt Bijlow en Schouten op in voorselectie OranjeLees meer Lees verder ⮕

Koeman neemt Schouten en Stengs op in 26-koppige voorselectie OranjeLees meer Lees verder ⮕