Mexico verandert weer in 'Maxico' en de Pérez-fans vechten tegen de tranen

'Een nieuwe dag, een nieuwe zege, een nieuw record.' De felicitaties aan het adres van Verstappen - via de boordradio, meteen na het vallen van de vlag - klinken zakelijk en haast emotieloos. Alsof het business as usual is. De gewoonste zaak van de wereld. De 26-jarige Nederlander presteert dit seizoen weer ontzagwekkend. En daar is niets gewoons aan. De statistieken zijn duizelingwekkend.

' Na de wedstrijd gaf Verstappen desgevraagd zijn visie op het tumult in de eerste knik. 'Ik snap dat Checo het probeerde aan de buitenkant. Logisch. Het is krap, maar in een thuisrace ben je extra gretig. Hij had Leclerc misschien iets meer ruimte kunnen geven, maar als zo'n manoeuvre lukt ben je de held.' Zowel Pérez als de wedstrijdleiding beoordeelt de botsing als een race-incident zonder hoofdschuldige.

Verstappen snelt in Mexico naar zestiende zege dit jaar, drama Pérez in thuisraceWaar Max Verstappen zonder problemen weer een overwinning boekt in de Formule 1, is de GP van Mexico er een om te huilen voor Sergio Pérez. Lees verder ⮕

Verstappen snelt in Mexico naar zestiende zege dit jaar, drama Pérez in thuisraceWaar Max Verstappen zonder problemen weer een overwinning boekt in de Formule 1, is de GP van Mexico er een om te huilen voor Sergio Pérez. Lees verder ⮕

Mexico accepteert dat 'Checo' Pérez waarschijnlijk weer niet gaat winnenSergio Pérez is in Mexico een nationale sportheld, maar zijn fans verzoenen zich bij voorbaat weer met een troostprijs bij de Grand Prix in eigen land. Lees verder ⮕

Mexico accepteert dat 'Checo' Pérez waarschijnlijk weer niet gaat winnenSergio Pérez is in Mexico een nationale sportheld, maar zijn fans verzoenen zich bij voorbaat weer met een troostprijs bij de Grand Prix in eigen land. Lees verder ⮕

Verstappen neemt leiding na geweldige start • Pérez valt uit in 'zijn' MexicoDit is ons liveblog over de Grand Prix van Mexico, die vanaf 21.00 uur wordt gereden. Lees verder ⮕

Verstappen controleert GP van Mexico • Pérez viel voor eigen fans uit bij startDit is ons liveblog over de Grand Prix van Mexico, die vanaf 21.00 uur wordt gereden. Lees verder ⮕