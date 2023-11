Messi zet journalist op zijn plek: 'Je liegt, en dat is niet voor het eerst'

Maar heeft dit gesprek wel plaatsgevonden? Het lijkt er niet op. 'Je liegt… en dat is niet voor het eerst', schrijft Messi op Instagram bij een screenshot van het bericht van Romero. De journalist gaat door het stof. 'Duizend excuses aan iedereen en nog duizend meer', schrijft hij op X. 'Ik ben weer voor de gek gehouden met iets dat verband houdt met Leo. Ik leer niet. Ik beloof dat we er alles aan zullen doen om ervoor te zorgen dat dit niet nog een keer gebeurt. Excuses.'Me han vuelto a engañar con algo relacionado con LEO. No aprendo. Lo siento. MUY jodido.

Cristiano Ronaldo heeft dinsdagavond geïrriteerd gereageerd op provocerende liederen van Al-Ettifaq-fans. De Portugees nam het met zijn club Al-Nassr in de King Cup tegen Al-Ettifaq.

Voetbal op tv: hier zijn bekerduels Simons en Zirkzee te zien

Hoofdscout De Lang eerste aanspreekpunt Ajax in volgende transferperiode

