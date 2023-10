Messi op basis van zes wedstrijden genomineerd voor MLS-award

Lionel Messi is genomineerd voor de 'MLS Newcomer of the Year-award'. De Argentijn deed slechts zes wedstrijden in de Major League Soccer (MLS) mee namens Inter Miami, maar maakt wel kans op deze onderscheiding.In totaal begon Messi sinds zijn komst in juli slechts vier MLS-wedstrijden in de basis. Twee keer kwam hij als invaller binnen de lijnen. Met een goal en twee assists heeft hij wel degelijk zijn stempel op Inter Miami gedrukt.

De Argentijn neemt het in die verkiezing op tegen voormalig spits van VVV-Venlo Giorgos Giakoumakis. De Griek maakte in februari de overstap van Celtic naar Atlanta United. In 27 competitiewedstrijden schoot hij er 17 in. In het seizoen 2020/21 werd Giakoumakis topscorer van de Eredivisie met 26 goals. De derde genomineerde is Eduard Löwen van St. Louis City SC.

De genomineerden voor Most Valuable Player of the Year zijn Thiago Almada (Atlanta United), Dénis Bouanga (Los Angeles FC) en Luciano Acosta (FC Cincinnati). Bij de beste doelmannen staan Roman Bürki (St. Louis City), Pedro Gallese (Orlando City) en Roman Celentano (FC Cincinnati) op het lijstje.

