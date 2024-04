Merijn Zeeman wordt nieuwe directeur van AZ

AZ lijkt Merijn Zeeman voor het grijpen te hebben. De sportief directeur van wielerformatie Visma-Lease a Bike heeft zijn vertrek aangekondigd, aldus hetAlles wijst erop dat Zeeman de nieuwe directeur wordt van AZ. De sportief directeur van Visma-Lease a Bike trekt na dit wielerseizoen de deur achter zich dicht bij de wielerploeg. Dinsdag kwam verslaggever Jaap de Groot al met het nieuws dat de keuze bij AZ gevallen is op Zeeman.

Bovendien heeft de topman er nooit een geheim van gemaakt toekomst te zien in het voetbal. Zeeman begon in 2012 als ploegleider bij het toenmalige Rabobank. Die hoofdsponsor trok zich wegens dopingschandalen terug, waarna de ploeg met Zeeman onder verschillende sponsoren uitgroeide tot een wielerbolwerk. De sportief directeur is al vaker gelinkt aan een overstap naar het profvoetbal. Hij werd eerder benaderd door FC Twente en keek de afgelopen jaren meermaals mee bij Erik ten Hag, eerst bij Ajax en toen bij Manchester Unite

