Merijn Zeeman wordt nieuwe directeur van AZ

Merijn Zeeman wordt de nieuwe directeur van AZ. De huidige technische directeur van wielerploeg Visma - Lease a Bike gaat volgensVerslaggever Jaap de Groot komt met het nieuws op de radiozender."De keuze bij AZ is gevallen op Zeeman. Verrassend wel. De vraag is ook wanneer hij gaat beginnen, want met de Tour de France en de Olympische Spelen heeft die ploeg een heel druk seizoen voor de boeg." Voor welke directeursfunctie Zeeman is gekozen bij AZ is niet bekend gemaakt.

De Groot vertelt ook dat Robert van Overdijk, directeur van het Circuit Zandvoort, in beeld is voor de andere openstaande directeursfunctie in Alkmaar. Echter is die kwestie wel opvallend, aangezien Ajax in Van Overdijk ook een kandidaat ziet om de geschorste Alex Kroes op te volgen. De directeur van het racecircuit was eerder ook al in beeld bij Willem II en FC Twent

