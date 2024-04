Merijn Zeeman wordt algemeen directeur van AZ

Merijn Zeeman stopt na dit seizoen als sportief directeur bij wielerploeg Visma-Lease a Bike. Hij gaat vanaf 1 december aan de slag als algemeen directeur van AZ. Zeeman wordt in Alkmaar de opvolger van Robert Eenhoorn. 'Bij AZ ligt een sterk fundament. Jarenlang is zowel de sportieve als financiële en organisatorische basis zorgvuldig opgebouwd. Vanuit die sterke positie ga ik proberen mijn bijdrage te leveren om AZ de volgende stappen te helpen zetten', aldus Zeeman in een persverklaring.

Zeeman werkt sinds 2012 bij de ploeg die nu Visma-Lease a Bike heet. Hij trad net nadat de Rabobank de sponsoring had stopgezet in dienst en stond aan de basis van het team dat opnieuw begon onder de naam Blanco. Na mindere beginjaren en meerdere wisselingen van hoofdsponsoren, groeide de ploeg onder zijn leiding uit tot een van de beste teams uit van het wielerpeloton. De Nederlandse ploeg won afgelopen seizoen alle grote rondes, iets wat geen wielerploeg eerder had bewerkstellig

Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:



NOS / 🏆 5. in NL

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Merijn Zeeman wordt nieuwe directeur van AZMerijn Zeeman, de huidige technische directeur van wielerploeg Visma - Lease a Bike, wordt de nieuwe directeur van AZ. Het nieuws werd bekend gemaakt door verslaggever Jaap de Groot op de radiozender. De exacte functie van Zeeman bij AZ is nog niet bekend. Daarnaast wordt ook Robert van Overdijk, directeur van het Circuit Zandvoort, genoemd als mogelijke kandidaat voor een andere directeursfunctie bij AZ.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

PSV na rust snel uit de problemen bij Excelsior • 'Merijn Zeeman directeur AZ'In dit liveblog lees je alles over de wedstrijden op dinsdag tijdens de midweekse speelronde van de eredivisie.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

‘AZ haalt met succesvolle wielertopman Zeeman nieuwe directeur in huis’Merijn Zeeman wordt de nieuwe directeur bij AZ, zo onthult Jaap de Groot bij BNR. Zeeman is momenteel werkzaam als technisch directeur van de wielerploeg Visma-Lease a Bike, voorheen Jumbo-Visma. De omroep maakt niet bekend of hij zal fungeren als de opvolger van Robert Eenhoorn als algemeen directeur of een andere directiefunctie gaat bekleden.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Wielerbond keurt 'spacehelm' van Visma-Lease a Bike toch goedDe internationale wielerbond UCI heeft groen licht gegeven voor de innovatieve tijdrithelmen van Team Jumbo-Visma - Lease a Bike.

Bron: NOSsport - 🏆 12. / 59 Lees verder »

Wielerbond keurt 'spacehelm' van Visma-Lease a Bike toch goedDe internationale wielerbond UCI heeft groen licht gegeven voor de innovatieve tijdrithelmen van Team Jumbo-Visma - Lease a Bike.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Wielerbond keurt 'spacehelm' van Visma-Lease a Bike definitief goedDe internationale wielerbond UCI heeft groen licht gegeven voor de innovatieve tijdrithelmen van Team Jumbo-Visma - Lease a Bike.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »