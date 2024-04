Merijn Zeeman treedt in dienst bij AZ

De kogel is door de kerk. Merijn Zeeman, de sportief directeur van wielerploeg Visma - Lease a Bike, treedt per 1 december in dienst bij AZ. Zeeman volgt Robert Eenhoorn in Alkmaar op als algemeen directeur."Bij AZ ligt een sterk fundament. Jarenlang is zowel de sportieve als financiële en organisatorische basis zorgvuldig opgebouwd", reageert Zeeman op de clubkanalen van AZ."Vanuit die sterke positie ga ik proberen mijn bijdrage te leveren om AZ de volgende stappen te helpen zetten.

" Zeeman verheugt zich op zijn tijd in Alkmaar."AZ staat bekend om de specifieke manier van werken, zowel op als buiten het veld. Deze cultuur, visie en werkwijze past mij goed. Ik ga nu eerst dit spannende wielerseizoen afmaken bij Team Visma | Lease a Bike om me vervolgens volledig te storten op mijn werk bij AZ."René Neelissen, de voorzitter van de rvc van AZ, is in zijn nopjes met de aanstelling van Zeema

