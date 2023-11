Meppelers verrast door mysterieuze middelvingers, maar door wie is een raadsel

Fiets of wandel je 's ochtends vol goede moed naar school of werk, worden er ineens allemaal middelvingers naar je opgestoken. Het kan je vandaag zomaar zijn overkomen op het Rumptigerpad in Meppel. Het vulgaire gebaar is niet afkomstig van toevallige passanten, maar van tientallen hanschoenen die met de middelvinger omhoog op een stuk gras staan opgericht. De mysterieuze middelvingers vormen een opmerkelijk beeld langs het drukke fietspad richting het stadscentrum.

Ode aan de middelvinger De middelvingers trekken de aandacht van fietsers en wandelaars, die de kunstzinnige opstelling van dichtbij bekijken. Wie dat doet, krijgt tekst en uitleg over de middelvingers via een gedicht dat is bevestigd aan een stokje in het gras. 'Ode aan de middelvinger', heet het kunstwerk. 'Het meest verkeerd begrepen gebaar', valt er te lezen. De meesten kunnen er wel om lachen. 'Blijven staan, terwijl iedereen buigt', begint het gedicht.

