Melding van schietpartij in Den Bosch, politie zoekt met speurhond

Ze vraagt getuigen om informatie en eventueel videobeelden van het incident met de politie te delen. Daarnaast zijn de agenten op de Ganzenhoedster aan het werk met een speurhond, die zoekt naar wapens.

