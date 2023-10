Meijer nu wel duidelijk over positie Cillessen: 'Was daar niet tevreden over'

. De 65-voudig international blijft voorlopig de eerste doelman in De Goffert. Tegen AZ verdringt hij Robin Roefs weer naar de bank.Die laatste keepte vorige week tegen Almere City FC, terwijl Cillessen op de bank plaatsnam na een blessure. Meijer oordeelde dat de oud-sluitpost van Ajax, FC Barcelona en Valencia niet het 'juiste ritme' had en zaaide twijfel door in het midden te laten of hij in de toekomst nog wel de eerste keus zou zijn.

"Ik was over een aantal dingen die Jasper vorige week liet zien op de training niet tevreden en dat was ik deze week wel", zegt Meijer, geciteerd door."Hij is nu zes trainingen verder. Ik heb nooit getwijfeld over zijn kwaliteiten en het vertrouwen dat ik in hem heb. Iedereen komt anders uit een blessure. Robin deed het tijdens zijn afwezigheid goed, dus daarom was de keuze om hem ook op te stellen tegen Almere wat makkelijker.".

Lees verder:

VoetbalPrimeur »

Cillessen keert terug in NEC-basis en blijft ondanks speculatie eerste keeperJasper Cillessen keert zondag terug in het doel bij NEC in de uitwedstrijd tegen AZ. De 65-voudig international van Oranje blijft eerste keeper in Nijmegen. Lees verder ⮕

Vier spelers van Telstar willen niet in shirt met regenboogmotief spelenWaarom de vier spelers het shirt niet willen dragen, is niet duidelijk. De club zegt hun keuze te respecteren. Lees verder ⮕

Vier spelers van Telstar willen niet in shirt met regenboogmotief spelenWaarom de vier spelers het shirt niet willen dragen, is niet duidelijk. De club zegt hun keuze te respecteren. Lees verder ⮕

Rob Goossens medelijden met slachtoffer Bilal Wahib bij Humberto: ‘Ging duidelijk niet goed met hem’Gisteravond was de jongen die twee jaar geleden in een live-gesprek met Bilal Wahib (24) zijn geslachtsdeel liet zien, te gast bij ‘Humberto’. De inmiddels 15-jarige Leonardo deed zeer aangeslagen en geëmotioneerd zijn verhaal en dat kwam ook bij de kijkers hard aan. Lees verder ⮕

Maduro: ‘Verhaal van De Telegraaf klopt niet, daar kan ik heel stellig in zijn’Hedwiges Maduro stelt dat de reconstructie die woensdag in De Telegraaf stond over de gebeurtenissen bij Ajax niet waar is. De oud-middenvelder gaf woensdagavond in aanloop naar het Europa League-duel van donderdag met Brighton & Hove Albion zijn eerste persconferentie als interim-coach van Ajax. Lees verder ⮕