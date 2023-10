Meijer hakt knoop door: Cillessen toch weer onder de lat bij NEC

Cillessen werd vorige week zaterdag tegen Almere City gepasseerd.De 34-jarige routinier is hersteld van een hamstringblessure, maar bleef vorige week tijdens het thuisduel met Almere City op de bank. Meijer gaf de voorkeur aan de twintigjarige Robin Roefs, die Cillessen ook al tijdens diens blessureperiode verving in de competitiewedstrijden tegen Vitesse en SC Heerenveen.

Na het gelijkspel tegen Almere liet Meijer weten dat het geen uitgemaakte zaak was dat Cillessen Roefs weer zou gaan vervangen. Nu heeft de trainer van NEC besloten toch weer een beroep te gaan doen op de 65-voudig international.

Cillessen kwam dit seizoen zes keer in actie in de Eredivisie en kreeg in die wedstrijden elf tegengoals. De ervaren keeper raakte door zijn wisselvallige prestaties en zijn blessure buiten beeld bij het Nederlands elftal. Op 27 maart tegen Gibraltar (3-0 overwinning) stond de voormalig doelman van Ajax, Barcelona en Valencia voor het laatst onder de lat bij Oranje.

Meijer nu wel duidelijk over positie Cillessen: 'Was daar niet tevreden over'NEC-trainer Rogier Meijer heeft duidelijkheid verschaft over de positie van Jasper Cillessen. De 65-voudig international blijft voorlopig de eerste doelman in De Goffert. Tegen AZ verdringt hij Robin Roefs weer naar de bank. Lees verder ⮕

Cillessen keert terug in NEC-basis en blijft ondanks speculatie eerste keeperJasper Cillessen keert zondag terug in het doel bij NEC in de uitwedstrijd tegen AZ. De 65-voudig international van Oranje blijft eerste keeper in Nijmegen. Lees verder ⮕

