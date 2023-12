Concealer om je wallen te verbergen, blush voor kleur op je wangen en dat bovenop een setting powder, zodat het beter blijft zitten. Het lijkt erop dat meiden op steeds jongere leeftijd make-up gebruiken. En dat kan schadelijk zijn. "Wat zeg je nu, gebruik jij al concealer?" vraagt docent Ferry Wubs vol verbazing in een video op zijn Instagram-account, wanneer een van zijn leerlingen uit groep 8 vertelt over haar make-upgebruik.

Het meisje krijgt veel bijval, ze is niet de enige in haar klas die zich uitgebreid opmaakt voordat ze de deur uitgaat. Thuis eenvoudig nadoen De reacties onder meester Ferry's post lopen uiteen, maar wat overeenkomt is herkenning - bij ouders en bij andere docenten. Ook zij zien dat hun kinderen en leerlingen veel aandacht besteden aan uiterlijke verzorging, of 'skincare'. De meningen erover verschillen. De een vindt het problematisch, de ander vindt dat de kinderen het vooral zelf moeten weten en dat een beetje experimenteren erbij hoor





EenVandaag » / 🏆 11. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

'Het mkb kan best een tandje bijschakelen, het is goed voor de welvaart in het Noorden'Samen zijn ze de ruggengraat van de noordelijke economie. Maar in hun prestaties blijven noordelijke mkb-ondernemers achter bij collega-bedrijven in de rest van het land.

Bron: RTVDrenthe - 🏆 10. / 61 Lees verder »

Dit staat er nog op het spel in de laatste Formule 1-race van het seizoenNiemand zal beweren dat er in de Grand Prix van Abu Dhabi vandaag nog grote beslissingen vallen. Met twee beklonken kampioenschappen is er weinig meer om voor te knokken in de slotrace van 2023. Toch zet NU.nl nog wat zaken om op te letten op een rijtje.

Bron: NUsport - 🏆 2. / 68 Lees verder »

Meppel krijgt eerste Disney Markt van het Noorden: 'Het is de magie eromheen'In een wijkcentrum in Meppel wordt volgend jaar de eerste disneymarkt van Meppel gehouden. Verzamelaars en disneyfans kunnen er allerlei merchandise van Disney kopen.

Bron: RTVDrenthe - 🏆 10. / 61 Lees verder »

FC Volendam tot op het bot verdeeld: 'Jan Smit heeft het hard gespeeld'De raad van commissarissen van FC Volendam heeft vrijdag een opzienbarende persconferentie gegeven naar aanleiding van het ontslag van voorzitter Jan Smit. Volgens rvc-voorzitter Jaap Veerman was er sprake van een 'oorlogssituatie' tussen de rvc en het bestuur.

Bron: NUsport - 🏆 2. / 68 Lees verder »

Hoe het beekdal van Amerdiep behouden bleef: 'Het had hier vol kunnen staan met varkensschuren'“Ga maar kijken in Brabant; zo had het er hier ook uit kunnen zien. De Drentse boerenlobby zette er destijds fors op in”, aldus Bernhard Hanskamp, planoloog en hartstochtelijk beschermer van het Drentse Landschap.

Bron: RTVDrenthe - 🏆 10. / 61 Lees verder »

De sprinter van voor corona keert terug op het spoor, meer bussen op de wegDe sprinter van voor corona keert terug op het spoor, meer bussen op de weg rtvdrenthe

Bron: RTVDrenthe - 🏆 10. / 61 Lees verder »