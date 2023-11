Meerdere schapen gedood bij aanval in Schapenpark Odoorn

Bij en aanval in het Schapenpark van Odoorn zijn meerdere schapen gedood en lopen andere schapen zwaar toegetakeld rond. Enkele andere schapen zijn op de vlucht geslagen en nog niet teruggekeerd bij de kudde. De aanval vond gisteren overdag plaats, tot nu toe leken wolven meestal 's avonds en 's nachts schapen aan te vallen. 'We hebben de wolven niet zelf gezien, maar het lijkt vrij duidelijk dat zij erachter zitten', zegt voorzitter Berber Ubbink van Stichting Natuurlijk Odoorn.

Het is niet de eerste keer dat de kudde in het Schapenpark belaagd wordt. 'Dit voorjaar is er ook al eens een wolf op bezoek geweest. Toen werd een schaap stukgebeten en een ander te grazen genomen in z'n bil.' Lomp gebeten Deze keer leverde de aanval op de kudde veel meer ellende op zegt Ubbink. 'Nu zijn er wel twintig schapen gebeten. En op lompe wijze, in de snoet of de hals. Het is heel naar, ik stond bijna te kotsen van ellende.' Twee schapen overleefden de aanval niet, maar daar bleef het niet bij. 'We hebben ook een stel moeten laten inslapen. En dan lopen er ook nog een paar schapen rond, geen idee waar ze zijn. Die waren zo gestrest dat we ze gisteren niet te pakken kregen.' Ubbink is moedeloos na de nieuwe aanval op haar schapen. 'Je doet er dus niets aan. De schapen staan 's nachts achter een wolvenraster en daar laat je ze 's ochtends uit. Niet heel lang daarna moet gisteren de aanval zijn geweest. Ik weet niet wat je nog kan doe

