Meer zelfdoding en vaker verslaafd: 'Man zijn is niet makkelijk'

Jan Bettgens, een gestaltherapeut gespecialiseerd in mannen, herkent dat beeld uit zijn praktijk."Mannen kloppen pas aan voor hulp als het water ze aan de lippen staat." Dat komt volgens de Bosschenaar omdat mannen vaak zelf hun problemen willen oplossen.Als het om psychische aandoeningen gaat, zijn er ook verschillen tussen mannen en vrouwen blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut.

Bij Novadic-Kentron, een instelling voor verslavingszorg in Brabant, herkennen ze dat beeld."Bij ons is grofweg 75 procent van de cliënten een man", vertelt Joost van Gompel, analist bij Novadic-Kentron. Eva en Evie gaan in Op De Man Af onder meer in gesprek met verschillende mannen voor wie alcohol en drugs een vorm van vluchten was.

Tila Pronk is universitair hoofddocent Sociale Psychologie aan Tilburg University. Zij ziet dat er een taboe heerst op het gebied van mentale hulp voor mannen. Dit ligt volgens Pronk aan het beeld dat er in de maatschappij heerst van mannen."Zij mogen van jongs af aan niet huilen, ‘zich niet aanstellen’ en moeten stoer zijn. Daardoor zijn zij een stuk minder ontwikkeld in het praten over emoties.

Dat maatschappelijke beeld herkennen Eva en Evie ook."Als man kun je het niet snel goed doen", denken zij."Veel vrouwen verlangen van een man dat hij stoer en sterk is, maar dat hij zich ook kwetsbaar op kan stellen. Die balans vinden, lijkt ons erg lastig."In de nieuwe Omroep Brabant-podcast Op De Man Af banen Eva de Schipper en Evie Hendriks zich een weg door het hoofd van de man.

