Meer opvangplekken voor asielzoekers in Nederlandse provincies

Vooral de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant zullen met fors meer opvangplekken voor asielzoekers moeten komen als de spreidingswet volgende maand ingaat. In totaal gaat het om bijna 35.000 extra plekken, waarvan er ruim 18.000 in Zuid-Holland moeten komen. Volgens de spreidingswet worden de extra opvangplekken verdeeld over alle gemeenten. Dat gebeurt op basis van het aantal inwoners en hoe welvarend een gemeente is.

Een derde van de Nederlandse gemeenten heeft in de afgelopen twaalf jaar geen opvanglocatie voor asielzoekers gehad. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Zuid-Hollandse gemeente Westland. Naar een schatting van de NOS, gebaseerd op het inwonertal en het welvaartsniveau, zouden daar komend jaar ongeveer 500 plekken voor asielzoekers moeten komen, als de spreidingswet wordt gevolgd. 'Binnen de gemeenteraad is geen draagvlak voor grootschalige opvang van asielzoekers op een wijze die voorgeschreven wordt door het COA', reageert de gemeente Westlan





