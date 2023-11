Meer onderzoek nodig om doodsoorzaak Matthew Perry vast te stellen

Het zal nog enige tijd duren voordat duidelijk is waaraan Matthew Perry is overleden. De patholoog van Los Angeles laat na autopsie weten dat er nog toxicologisch onderzoek wordt gedaan. Dat kan weken duren. Het lichaam van de Friends-acteur kan volgens het rapport in de tussentijd worden vrijgegeven aan zijn familie. Er is nog niets bekendgemaakt over een uitvaart.

Hij was wereldberoemd geworden door de rol van Chandler in de sitcom Friends. De makers van de serie reageren geschokt op zijn dood. 'Dit is echt The One Where Our Hearts Are Broken', zeggen Marta Kauffman, David Crane en Kevin Bright met een verwijzing naar de manier waarop Friends-aflevering getiteld werden. Ze roemen de manier waarop hij zijn rol zich eigen maakte. 'Vanaf dag 1 was er geen ander voor ons.

Gwyneth Paltrow blikt terug op 'magische zomer' met Matthew PerryGwyneth Paltrow (51) bewaart goede herinneringen aan de zomer dat zij kortstondig met de zaterdag overleden Matthew Perry datete. Op Instagram deelt ze haar verdriet ter nagedachtenis aan de acteur.

