Medewerkers NCTV en politie aangehouden voor lekken staatsgeheime informatie

De man, die bij de NCTV werkte, was ook actief voor de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie. De vrouw werkte eerder voor de NCTV en zat sinds kort bij de politie. De verdachten zijn gistermiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft bepaald dat ze vooralsnog veertien dagen in hechtenis blijven. Ze zitten in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact met hun advocaat mogen hebben. Het onderzoek van de Rijksrecherche is in volle gang, laat het Openbaar Ministerie weten.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NPORADIO1: Oxfam medewerkers vertellen hoe ze de blackout in Gaza hebben beleefdNu de verbinding terug is vertellen Oxfam medewerkers wat ze hebben meegemaakt en gezien. Marina van Dixhoorn werkt vanuit Nederland voor Oxfam en onderhoudt dagelijks contact met collega's in de Palestijnse gebieden. Ze vertelt hoe dat was.

Bron: NPORadio1 | Lees verder ⮕

NOS: Wat staat Israël te wachten als ze de Hamas-tunnels in gaan?Israël zegt zeker 150 aanvallen specifiek te hebben gericht op het uitgebreide ondergrondse tunnelnetwerk dat Hamas heeft aangelegd. Want daar – ondergronds – zal het Israëlische leger uiteindelijk de strijd moeten aangaan, willen ze Hamas echt raken.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

RTLBOULEVARD: Igone de Jongh over zaak Thijs Römer: staat zó ver van mij afTijdens de rechtszaak van Thijs Römer, die terechtstond voor onlinemisbruik van destijds minderjarige meisjes, kwam ook voor zijn toenmalige partner Igone de Jongh nieuwe informatie naar buiten. 'Dat was heel moeilijk. Ik ging in overlevingsstand', zegt De Jongh in een interview in &C.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

VI_NL: Davids staat open voor rol binnen Ajax, maar heeft ook eisenLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

NOS: Wat staat Israël te wachten als ze de Hamas-tunnels in gaan?Israël zegt zeker 150 aanvallen specifiek te hebben gericht op het uitgebreide ondergrondse tunnelnetwerk dat Hamas heeft aangelegd. Want daar – ondergronds – zal het Israëlische leger uiteindelijk de strijd moeten aangaan, willen ze Hamas echt raken.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Van 't Schip over aanvoerderschap Bergwijn: 'Er staat niets vast'Het is geen zekerheid dat Steven Bergwijn met de komst van de nieuwe trainer John van 't Schip de aanvoerder van Ajax blijft. Laatstgenoemde, die maandagmiddag werd gepresenteerd in de Johan Cruijff ArenA, laat in gesprek met Voetbal International weten zich de komende periode te buigen over deze kwestie.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕