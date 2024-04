Mbappé ontevreden over behandeling bij Paris Saint-Germain

Volgens Franse media is er een nieuw hoofdstuk begonnen in de breuk tussen Paris Saint-Germain en Kylian Mbappé. De aanvaller zou helemaal niet blij zijn met de manier waarop hij op dit moment wordt aangepakt bijMbappé werd zondag tijdens de wedstrijd met Olympique Marseille (0-2) na ruim een uur spelen gewisseld door Luis Enrique. Dat kon de Franse superster van Paris Saint-Germain niet verkroppen. Nadat invaller Gonçalo Ramos hem afloste, liep Mbappé direct naar de kleedkamers.

De aanvaller was zichtbaar teleurgesteld en verbaasd.doet er echter nog een schepje bovenop. De Franse superster verwijt zijn oefenmeester volgens het medium een 'gebrek aan respect'.'Luis Enrique breekt een mondelinge overeenkomst waarin vastgesteld was dat Mbappé een prominente rol zou blijven spelen in grote wedstrijden, zoals(hoerenzoon, red.) hebben uitgemaak

