Mbappé'nin Real Madrid'e transferi için yüksek maaş talepleri

Volgens de Duitse sportkrant verlangt Mbappé een jaarsalaris van liefst 70 miljoen euro.

De Frans international loopt na dit seizoen uit zijn contract bij PSG en wil daardoor bij een eventuele overgang naar Madrid ook een riante tekenpremie tegemoetzien.weet te melden dat zij ook nog eens 25 miljoen euro aan commissies wenst op te strijken bij een transfer van de steraanvaller naar Real.Mbappé is met Real in gesprek over een contract voor vijf seizoenen. Hij zou met de lucratieve verbintenis samen met zijn moeder in totaal 475 miljoen kunnen opstrijken. Real peinst er echter niet over om de buitensporige salariseisen van Mbappé in te willige





