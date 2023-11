Mbappé bekritiseerd wegens obsceen gebaar: 'Ik vind zijn reactie belachelijk'

Kylian Mbappé was zondag met twee goals opnieuw belangrijk voor Paris Saint-Germain, maar na afloop van het gewonnen uitduel met Stade Brest (Mbappé liet zijn onvrede blijken richting de fans van Brest toen hij in de extra tijd werd gewisseld. Even daarvoor had de 24-jarige captain van PSG het duel beslist door een penalty in twee instanties achter Marco Bizot te schieten.

Mbappé kreeg ook geel voor het gebaar en werd op X bekritiseerd door de Franse journalist Bertrand Latour, die stelde dat de aanvoerder van de Franse nationale ploeg zich niet zo zou mogen laten gaan.

Brest-coach Éric Roy was verbaasd over de reactie van Mbappé. 'Ik zal geen namen noemen, maar ik vond het gedrag van sommige PSG-spelers belachelijk. Je hebt de wedstrijd gewonnen, het is nergens voor nodig om dat te doen. Als je een uitwedstrijd speelt, krijg je het te verduren.

Brest-speler Hugo Magnetti vond het gebaar van Mbappé getuigen van een gebrek aan klasse. 'Dit zijn kleine dingen waarmee ze je irriteren, hier ga je niet aan dood. Hij had dat niet moeten doen. Hopelijk hebben ze ook het lef om dit te doen als ze tegen Real Madrid of Bayern München spelen.' PSG-coach Luis Enrique hoopt dat het niet meer gebeurt. 'Ik hou hier niet van, het is beter om je bezig te houden met positieve dingen.

Paris Saint-Germain heeft zondagmiddag op de valreep gewonnen van Stade Brest. In de 89ste minuut kregen de Parijzenaren een penalty, die in eerste instantie nog gekeerd werd door Marco Bizot maar er in de rebound alsnog inging: 2-3. Met de overwinning blijven PSG in het spoor van koploper OGC Nice, op één punt afstand.

Het Stade Brest van doelman Marco Bizot heeft het Paris Saint-Germain zondagmiddag heel erg lastig gemaakt, maar dankzij Kylian Mbappé vertrokken de Parijzenaren alsnog met drie punten. De superspits verzorgde vlak voor tijd de winnende treffer: 2-3.

