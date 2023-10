Maud Vanhauwaert, schrijver en dichter

Haar debuutroman 'Tosca' gaat over een ingewikkelde relatie tussen vertaalster May en het mysterieuze personage Aline: een intrigerend kat-en-muisspel waarbij de grens tussen realiteit en fictie vervaagt.

Vlaamse presentator Erik Van Looy tekent contract bij RTLErik Van Looy (61) gaat aan de slag voor RTL. De Vlaamse presentator van 'De Slimste Mens' heeft een exclusief contract getekend en wordt per direct ingezet voor verschillende RTL-programma's. Lees verder ⮕

Vlaamse klimaatwetenschapper vindt Nederlandse klimaatacties 'gerichter' dan in BelgiëDe Vlaamse klimaatwetenschapper Valérie Trouet vindt het 'krachtig' om de effecten van de acties van Extinction Rebellion te zien in Nederland. Trouet stelt dat de demonstraties vanwege het verstrekken van subsidies aan fossiele brandstoffen en de reactie van de politiek daarop 'gerichter' zijn dan in België. Lees verder ⮕

Loes Luca onthult bijzondere vriendschap met Debbie van B&B Vol LiefdeDebbie en Paul schitterden als absolute sterren van 'B&B Vol Liefde'. Zo kregen de twee meteen een goede band. Nu blijkt Debbie met nóg iemand een goede band te hebben: Loes Luca (70). Dat vertelt de 'Maud en Babs'-actrice in 'Veronica Superguide'. Lees verder ⮕

De Allerslimste Mens ter Wereld-presentator Erik Van Looy maakt op tv relatiebreuk bekendEen opvallende bekentenis in 'De Allerslimste Mens ter Wereld', de Vlaamse variant van 'De Slimste Mens' waarop onze reeks gebaseerd is. Presentator Erik Van Looy (60) laat in de uitzending weten dat zijn relatie met topmodel Ingrid Parewijck (43) gestrand is. Lees verder ⮕

LIVE: Feyenoord opent sterk tegen Lazio, Gimenez dicht bij openingsgoalFeyenoord werkt woensdagavond zijn derde Champions League-wedstrijd van het seizoen af. In De Kuip is SS Lazio de tegenstander. Voor de Rotterdammers is een overwinning cruciaal met het oog op overwintering in het miljardenbal. VoetbalPrimeur doet live verslag van het duel. Lees verder ⮕

Zaakwaarnemer Gimenez noemt twee meest geïnteresseerde clubs in Feyenoord-spitsMorris Pagniello, de zaakwaarnemer van Santiago Gimenez, heeft in gesprek met Tuttomercatoweb laten weten dat er twee clubs zijn die momenteel het meest dicht bij het eventueel aantrekken van de Feyenoord-spits zijn: Real Madrid en Tottenham Hotspur. Ondanks de interesse speelt er tot dusver nog niks concreets. Lees verder ⮕