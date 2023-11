Matthijs van Nieuwkerk niet bij Nacht van de Popmuziek

Het imago van Rob Kemps (38) is niet meer wat het geweest is, sinds de Snollebollekes-zanger een relatie heeft met…Of je het nou leuk vindt of niet, we weten allemaal dat influencers veel invloed hebben op allerlei dingen. Ze drukken…Anna Speller (39) en haar partner Jess zijn vorige week weer ouders geworden. Dat nieuws deelt de zangeres via social…Dave is in 'B&B Vol Liefde' voor Denise bereid om huis en haard achter te laten en naar Spanje te verhuizen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTLBOULEVARD: Van Nieuwkerk niet bij Nacht van de PopmuziekMatthijs van Nieuwkerk is dit jaar niet te zien tijdens de Nacht van de Popmuziek. Hij wordt vervangen door NPO 3FM-dj Vera Siemons en NPO Radio 2-dj Emmely de Wilt. Zij presenteren de thema-uitzending samen met Leo Blokhuis, heeft de NTR bekendgemaakt.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

RTLBOULEVARD: Matthijs van Nieuwkerk interviewde Anouk voor nieuw albumAnouk heeft voor de presentatie van haar nieuwe album Deena & Jim de hulp ingeschakeld van Matthijs van Nieuwkerk. De zangeres liet zich door Van Nieuwkerk interviewen, maakte ze op Instagram bekend.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

NUSPORT: Matthijs van Nieuwkerk voor albumpresentatie Anouk terug in rol van interviewerMatthijs van Nieuwkerk is woensdag voor het eerst in lange tijd te zien in de rol van interviewer. De presentator werd door Anouk gevraagd voor de presentatie van haar nieuwe album Deena & Jim. Dat maakt de zangeres zelf bekend op Instagram.

Bron: NUsport | Lees verder ⮕

RTLBOULEVARD: Van Nieuwkerk vond het leuk 'om weer iemand te interviewen'Matthijs van Nieuwkerk is blij dat Anouk hem vroeg om haar te interviewen naar aanleiding van haar nieuwe album. 'Het was leuk om weer iemand te interviewen', zei de presentator maandagavond bij de presentatie van de plaat in Fabrique des Lumières in Amsterdam.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

RTLBOULEVARD: Matthijs van Nieuwkerk naar Omroep Max ligt voor de hand: 'Waar anders?'De eventuele terugkeer van Matthijs van Nieuwkerk (63) houdt de gemoederen al weken bezig. Gaat het nou gebeuren, of niet? Nadat de presentator spijt betuigt in een uitgebreid interview vinden veel vakgenoten dat het tijd is. Ook Rutger Castricum (44) vindt dat hij een tweede kans verdient en wel bij Omroep MAX.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

NPORADIO1: Brussel Bij Nacht: kan Mark Rutte de nieuwe NAVO-baas worden?Demissionair premier Rutte bekende dit weekend dat hij toch wel de nieuwe hoogste baas van de NAVO zou willen worden - met dan misschien een deeltijdbaantje als maatschappijleraar. Hoeveel kans maakt hij?

Bron: NPORadio1 | Lees verder ⮕