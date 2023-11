Matthew Perry wilde niets liever dan acteren. Hij hoopte dat een doorbraak het einde van zijn strijd met alcohol zou betekenen. Maar niets was minder waar. Zaterdag overleed de"Alsjeblieft God, maak me beroemd. Je kunt alles met me doen, maar maak me alsjeblieft beroemd." Matthew Perry richtte zich in 1993 tot God. Drie weken later deed hij auditie voorPerry kampte al op jonge leeftijd met een alcoholverslaving en dacht dat roem zijn leven zou verbeteren.

"Drie weken voor mijn auditie las ik een artikel in de krant over Charlie Sheen. Hij zat weer eens in de problemen en ik weet nog dat ik dacht: wat maakt het hem uit, hij is beroemd'", schrijft Perry in zijn biografieDe dan 23-jarige acteur speelt in die tijd al in diverse series en toneelstukken, maar een grote doorbraak blijft uit. Omdat hij verbonden is aan de"Het was niet alsof ik dacht dat ik Chandler kon spelen.

De roem komt al snel. De luchtige comedyserie over zes vrienden is razend populair en krijgt een tweede seizoen. Uiteindelijk isnog steeds een van de succesvolste series ooit. De comedy krijgt in totaal tien seizoenen, is in honderd landen te zien en de zes castleden verdienen op een gegeven moment 1 miljoen dollar per aflevering.Perry geniet van het spelen en de aandacht, maar al snel komt hij tot de conclusie dat de serie hem niet zal redden. headtopics.com

Perry belandt op een punt dat hij 55 stuks van de sterke pijnstiller Vicodin per dag slikt. In zijn memoires schrijft de acteur dat hij zo verslaafd was, dat hij drie jaar van zijn tijd inmaar amper kan herinneren. Tussen seizoen 3 en 6 heeft de acteur hele gaten in zijn geheugen.9 miljoen dollar om van verslavingen af te komen

In 2001 laat Perry zich opnemen in een afkickkliniek. Het zal niet de laatste keer zijn dat hij dat doet. De acteur denkt in totaal 9 miljoen dollar te hebben uitgegeven aan afkicken.na het einde van de serie in 2004 niet meer te evenaren. De diverse series waarin hij speelt worden na één of twee seizoenen stopgezet en films alsPerry wilde meer zijn dan die acteur uit Friends headtopics.com

Friends-acteur Matthew Perry (Chandler) op 54-jarige leeftijd overledenDe bekende acteur werd volgens meerdere bronnen dood gevonden bij zijn huis in Los Angeles. Perry was 54 jaar. Lees verder ⮕

Friends-acteur Matthew Perry: 'Ik was zo vaak bijna dood'Matthew Perry (53) vertelt in zijn boek 'Friends, Lovers and the Big Terrible Thing' - dat volgende maand verschijnt - over de ups en downs die hij in zijn leven heeft meegemaakt. Lees verder ⮕

Friends-acteur Matthew Perry op 54-jarige leeftijd overledenMatthew Perry, bekend als Chandler in de comedyserie Friends, is op 54-jarige leeftijd overleden. De acteur is volgens diverse betrouwbare Amerikaanse media dood aangetroffen in zijn woning. Lees verder ⮕

'De wereld gaat je missen': geschokte reacties op dood Friends-acteur Matthew PerryFriends-collega's maar ook jeugdvriend Justin Trudeau reageren bedroefd op het plotselinge overlijden van de Amerikaanse acteur. Lees verder ⮕

Reactie op overlijden Matthew Perry gedeeld op Friends-kanalenOp de socialemediakanalen van de Amerikaanse comedyserie Friends is een reactie gedeeld op het overlijden van voormalig hoofdrolspeler Matthew Perry. 'We zijn er kapot van', is bij een foto van de Canadees-Amerikaanse acteur te lezen op Instagram en X. Perry overleed zaterdag op 54-jarige leeftijd in Los Angeles. Lees verder ⮕

Matthew Perry (54) herdacht in Saturday Night LiveIn Saturday Night Live is zaterdag stilgestaan bij de dood van Matthew Perry. De Amerikaanse sketchshow van NBC werd een paar uur na het nieuws over het overlijden van de Amerikaans-Canadese acteur uitgezonden op televisie. Lees verder ⮕