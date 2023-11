Matig Feyenoord lijdt bij FC Twente eerste nederlaag van het seizoen

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders., dat in eigen huis met 2-1 zegevierde. Manfred Ugalde en Ricky van Wolfswinkel scoorden namens de thuisploeg, Lutsharel Geertruida deed in de slotfase iets terug.

Feyenoord zette daar teleurstellend weinig tegenover. De Rotterdammers legden stroef aanvalsspel op de mat en wisten zelfs geen enkel schot op doel te produceren in de eerste helft. Een inzet van Geertruida uit een vrije trap belandde op de binnenkant van de paal. Scheidsrechter Dennis Higler had echter al gefloten voor buitenspel.

De invaller ontsnapte uit de rug van de Feyenoord-defensie en bezorgde de bal bij Ugalde, maar zag zijn collega-aanvaller missen. Via de uitkomende Bijlow kwam de bal echter opnieuw voor de voeten bij Van Wolfswinkel, die rustig bleef en raak schoot in de korte hoek: 2-0. Higler werd daarbij geholpen door de VAR, die in tegenstelling tot de assistent-scheidsrechter constateerde dat het geen buitenspel was. headtopics.com

Dit leek heel erg op de wedstrijden aan het begin van het seizoen, toen ook met Zerrouki & Wieffer samen. Die twee samen lijkt enkel te kunnen in specifieke situaties en tegenstanders.Twente kwam best gelukkig op voorsprong, en dat hebben ze heel slim uitgespeeld. In dat opzicht had feyenoord best wat behounder mogen starten.Belachelijke pot van Feyenoord, wat een enorm slechte pot. Dat gezegd hebbende Twente heeft het goed gedaan, rollebollen en ontregelen werkt bij een scheids als Higler.

Schei toch uit, Feyenoord was abominabel slecht, dan verlies je gewoon van matige ploegen die keihard werken en zuigen. Kan iemand overigens Higler een keer leren niet in de weg te lopen ? Bizar hoeveel pass en looplijnen hij blokkeerde van beide kanten.Maarja Feyenoord en wedstrijden met Higler als scheids blijft een ongelukkige match.Denk je het voetbal uitgevonden te hebben en lekker meedraaien op cl niveau kom je ineens Twente tegen op n verregende zondag, jammer joh, terechte overwinning. Weinig kansen gecreëerd door goed verdedigend werk van Twente. Veel passie en strijd gezien. headtopics.com

Feyenoord op scherp na droomavond in Europa: 50x je inleg bij zege op Twente!ADVERTORIAL - Na een nagenoeg perfecte speelronde in de Champions League moet Feyenoord weer klaarstaan in de Eredivisie. Deze zondag staat er niet zomaar een tegenstander op het menu: FC Twente moet het de Rotterdammers in het eigen Grolsch Veste lastig maken. Lees verder ⮕

Vermoedelijke opstelling: Feyenoord met 'Champions League-team' tegen TwenteVoor Feyenoord wacht enkele dagen na het indrukwekkende Champions League-optreden tegen SS Lazio alweer een belangrijk Eredivisie-affiche tegen FC Twente. Arne Slot lijkt in Enschede eigenlijk niet meer om Ramiz Zerrouki heen te kunnen. Lees verder ⮕

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Zerrouki start tegen oude club TwenteVoor Feyenoord wacht enkele dagen na het indrukwekkende Champions League-optreden tegen SS Lazio alweer een belangrijk Eredivisie-affiche tegen FC Twente. Arne Slot lijkt in Enschede eigenlijk niet meer om Ramiz Zerrouki heen te kunnen. Lees verder ⮕

FC Twente-Feyenoord al om 12.15 uur • Koploper PSV ontvangt kwakkelend AjaxIn dit liveblog houden we je op de hoogte van de resterende vier eredivisieduels van dit weekeinde. Lees verder ⮕

FC Twente-Feyenoord al om 12.15 uur • Koploper PSV ontvangt kwakkelend AjaxIn dit liveblog houden we je op de hoogte van de resterende vier eredivisieduels van dit weekeinde. Lees verder ⮕

VI Live: voetbalzondag begint met kraker FC Twente-FeyenoordLees meer Lees verder ⮕