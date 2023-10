Massale pro-Palestina-actie van Celtic-fans kost de club mogelijk fikse boete

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.voelen zich verwant met het lot van de Palestijnen vanwege de situatie in Noord-Ierland, dat in hun ogen bezet wordt door Engeland.

"We zijn de afgelopen weken getuige geweest van dood, geweld en vernietiging in het Heilige Land, waarbij duizenden mensen – mannen, vrouwen en kinderen – gedood, gewond en ontheemd zijn”, liet de club woensdag weten.

"Tegen deze achtergrond van conflict en pijn kan sport de vrede bevorderen en menselijkheid en empathie tonen voor iedereen die blijft lijden.” Spelers en de trainers van Celtic droegen tijdens de wedstrijd zwarte armbanden als blijk van 'respect en support voor iedereen die is getroffen door het conflict'.deelde ook een statement. headtopics.com

In 2016 beboette de UEFA Celtic ook al voor een soortgelijke actie van zijn supporters. De club nam het toen op tegen het Israëlische Hapoel Be'er Sheva en tijdens dat duel waren er ook Palestijnse vlaggen te zien. Destijds bedroeg de boete 9.000 pond, wat tegenwoordig ruim 10.000 euro zou zijn.

