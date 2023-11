Martins Indi spreekt 'hoge ambitie' uit: 'EK zou geweldige bekroning zijn'

'Ik heb duidelijke doelen voor ogen. Wil mijn basisplek bij AZ heroveren en mezelf blijven doorontwikkelen als speler en bijdragen aan de ambities van AZ en om de Champions League weer naar Alkmaar te brengen. Daar stopt mijn ambitie niet. Voordat ik geblesseerd raakte, werkte ik toe naar het WK in Qatar. Het lag in de lijn der verwachtingen dat ik de selectie zou halen.

'Mijn hele carrière spreek ik hoge ambities uit. Dat is door deze blessure niet veranderd. Het EK in Duitsland zou een geweldige bekroning zijn. Ook omdat het zou betekenen dat ik bij AZ minimaal mijn oude niveau weer heb gehaald. Dat moet de volgorde zijn. Het feit dat ik weer nieuwe stippen aan horizon kan plaatsen, doet me ontzettend goed. Ik ben weer voetballer. De kwaliteit in mij is er nog, ook de mindset is altijd gebleven en zelfs versterkt.

Lees het hele interview met Bruno Martins Indi hieronder op VI PRO of in het weekblad. De 36-voudig international blikt openhartig terug op zijn lange revalidatie. 'Ik heb nieuwe kanten van mezelf leren kennen', aldus de routinier van AZ.

