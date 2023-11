Martha spreekt over zijn positiewissel

De twintigjarige speler maakte onlangs de switch van de rechtsbuitenpositie en daar kwamen veel veranderingen bij kijken. Martha spreekt na afloop van het duel met sc Heerenveen (5-1) over zijn bijzondere positiewissel. "Ik vind het wel prima op linksback", zegt Martha op luchtige wijze. "Die switch was lastig. Ik kon het eerst niet accepteren, maar dacht toen: Je moet wel twee linies teruggaan, daar had ik moeite mee. Ik sprak met mijn ouders en vrienden en die zeiden:"

:

NUSPORT: Van 't Schip kiest na geslaagd Ajax-debuut ook tegen Heerenveen voor MarthaJohn van 't Schip houdt zondag tegen sc Heerenveen vast aan dezelfde elf namen die donderdag FC Volendam met 2-0 versloegen. Dat betekent dat jongeling Ar'Jany Martha opnieuw in de basis begint.

Bron: NUsport | Lees verder »

NOS: Martha weer in Ajax-basis tegen Heerenveen • Sparta ontvangt Almere CityVijf wedstrijden in de eredivisie deze voetbalzondag. Blijf in ons blog op de hoogte van alles wat op en rond de velden gebeurt.

Bron: NOS | Lees verder »

NOSSPORT: Martha weer in Ajax-basis tegen Heerenveen • Sparta ontvangt Almere CityVijf wedstrijden in de eredivisie deze voetbalzondag. Blijf in ons blog op de hoogte van alles wat op en rond de velden gebeurt.

Bron: NOSsport | Lees verder »

NOS: Martha weer in Ajax-basis tegen Heerenveen • Blunder Olij zet Almere op 0-1Vijf wedstrijden in de eredivisie deze voetbalzondag. Blijf in ons blog op de hoogte van alles wat op en rond de velden gebeurt.

Bron: NOS | Lees verder »

VOETBALPRİMEUR: LIVE: Ajax ontsnapt aan achterstand in rommelige slotfase tegen sc HeerenveenAjax-trainer John van 't Schip houdt tegen sc Heerenveen vast aan Ar'Jany Martha. De twintigjarige linkspoot maakte indruk bij zijn debuut tegen FC Volendam en krijgt de voorkeur boven Borna Sosa, die terug is van een blessure.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »

VOETBALPRİMEUR: LIVE: Akpom scoort weer als invaller en gooit duel met Heerenveen in het slotAjax-trainer John van 't Schip houdt tegen sc Heerenveen vast aan Ar'Jany Martha. De twintigjarige linkspoot maakte indruk bij zijn debuut tegen FC Volendam en krijgt de voorkeur boven Borna Sosa, die terug is van een blessure.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder »