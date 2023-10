Marseille verslaat AEK Athene in Ajax-groep, nieuwe mijlpaal voor Faeröerse club

Voorafgaand aan het duel tussen Ajax en Brighton & Hove Albion ontmoetten Olympique Marseille en AEK Athene, vooraf respectievelijk tweede en eerste in de poule, elkaar al in Stade Vélodrome. Beide ploegen begonnen de wedstrijd met duidelijke aanvallende intenties, met Marseille dat steeds meer het heft in handen nam. Na een krap half uur spelen leidde dat tot een doelpunt, toen Vitinha de openingstreffer binnenschoot.

De Belg begon in de basis, maar werd naar de kant gehaald voor een andere oud-Feyenoorder: Danilo. Ook Sam Lammers stond in de basis bij Rangers.West Ham wist vorig seizoen AZ nog uit te schakelen in de Conference League, en won uiteindelijk het toernooi. In de Europa League ging het de Engelsen op bezoek bij Olympiakos minder goed af. De ploeg van David Moyes, met voormalig Ajacied Mohamed Kudus in de basis, verloor met 2-1.

Nederland Headlines

Lees verder:

VoetbalPrimeur »

LIVE: Olympique Marseille ontvangt AEK Athene in Ajax-pouleOp donderdagavond neemt Olympique Marseille het in Stade Vélodrome op tegen AEK Athene. De wedstrijd tussen de groepsgenoten van Ajax vangt aan om 18:45. De Grieken gaan aan kop in groep B, met vier punten, waar Marseille met twee punten op de tweede plaats staat. Lees verder ⮕

LIVE: Olympique Marseille op voorsprong tegen AEK AtheneOp donderdagavond neemt Olympique Marseille het in Stade Vélodrome op tegen AEK Athene. De wedstrijd tussen de groepsgenoten van Ajax vangt aan om 18:45. De Grieken gaan aan kop in groep B, met vier punten, waar Marseille met twee punten op de tweede plaats staat. Lees verder ⮕

LIVE: Olympique Marseille en AEK Athene op gelijke hoogte na goal PinedaOp donderdagavond neemt Olympique Marseille het in Stade Vélodrome op tegen AEK Athene. De wedstrijd tussen de groepsgenoten van Ajax vangt aan om 18:45. De Grieken gaan aan kop in groep B, met vier punten, waar Marseille met twee punten op de tweede plaats staat. Lees verder ⮕

De Zerbi kán simpelweg geen analyse over Ajax geven: ‘Maar Ajax is Ajax’Roberto De Zerbi heeft woensdag tijdens de persconferentie geen duidelijke analyse over Ajax kunnen geven. De manager van Brighton & Hove Albion weet dat de Amsterdammers een bijzonder moeilijk seizoen kennen. De Italiaan moest een vraag van een journalist dan ook schuldig blijven. Lees verder ⮕

LIVE: Veretout schiet Marseille vanaf elf meter naar comfortabele voorsprongOp donderdagavond neemt Olympique Marseille het in Stade Vélodrome op tegen AEK Athene. De wedstrijd tussen de groepsgenoten van Ajax vangt aan om 18:45. De Grieken gaan aan kop in groep B, met vier punten, waar Marseille met twee punten op de tweede plaats staat. Lees verder ⮕

Olympique Marseille is de nieuwe koploper in de poule van AjaxOlympique Marseille heeft donderdagavond een eenvoudige overwinning geboekt in Groep B van de Europa League. In eigen huis was de ploeg van trainer Gennaro Gattuso veel te sterk voor AEK Athene: 3-1. Dankzij de zege gaan de Fransen in de poule waarin Ajax voorafgaand aan het duel met Brighton and Hove Albion de derde plek bezet. Lees verder ⮕