Marseille grijpt koppositie in poule van Ajax, historische avond op de Faeröer

De Franse topploeg won donderdagavond in Stade Vélodrome met 3-1 van AEK Athene en gaat over de Grieken heen. Ajax en Brighton & Hove Albion gaan straks in duel om de tweede plek. Elders werd het voor KÍ Klaksvík een avond om nooit meer te vergeten.Veel viel er niet te beleven in Frankrijk, zo in de eerste twintig minuten. Iliman Mdiaye, de Senegalees, kreeg halverwege de eerste helft een goede kans voor de thuisploeg, Cican Stankovic voorkwam de openingstreffer.

Vida had ook een aandeel in wat op de gelijkmaker leek, maar omdat de centrumverdediger buitenspel stond bij het doorkoppen, ging het feest niet door. Zeven minuten na de thee was er wél een Grieks feestje.

Marseille trok de wedstrijd toch naar zich toe. AEK-doelman Stankovic kreeg rood voor een overtreding op Vitinha, Amine Harit benutte de strafschop ondanks de reddingspogingen van invalsluitpost Georgios Athanasiadis. Nog geen tien minuten later was er weer een pingel voor, nu was Jordan Veretout trefzeker. Zodoende is Marseille in elk geval voor een paar uur koploper in Poule B van de Europa League. headtopics.com

Coëfficiëntenfeest in België, want ook Club Brugge pakte de volle winst in de in Zürich afgewerkte wedstrijd tegen Lugano – die club mocht niet in zijn eigen stadion spelen omdat het niet aan de UEFA-eisen voldeed.

Olympique Marseille is de nieuwe koploper in de poule van Ajax. Olympique Marseille heeft donderdagavond een eenvoudige overwinning geboekt in Groep B van de Europa League. In eigen huis was de ploeg van trainer Gennaro Gattuso veel te sterk voor AEK Athene: 3-1. Dankzij de zege gaan de Fransen in de poule waarin Ajax voorafgaand aan het duel met Brighton and Hove Albion de derde plek bezet.

