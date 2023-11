Mariska en Joost eerste deelnemers aan 'Kopen of Slopen?'

Mariska en Joost zijn de eerste deelnemers aan het nieuwe programma 'Kopen of Slopen?'. Het koppel is het in de…Online pesterijen maken het leven van Bradley tot een ware hel Bradley van Dijk is een populaire tiktokker en youtuber die video’s maakt over eten. Hij wordt sinds drie jaar online…

:

NUSPORT: Is Alonso op het podium een incident? 'Niet alle updates werkten'Fernando Alonso stond voor het eerst sinds de Grand Prix van Nederland weer op het podium. Na een grote update in Texas is het de vraag of Aston Martin terug is als kandidaat voor het podium. NU.nl-verslaggever Joost Nederpelt vertelt waarom dat misschien niet zo is.

Bron: NUsport | Lees verder »

NUSPORT: 'Verstappen laat Red Bull beter lijken dan het is'Max Verstappen blijft de overwinningen maar aan elkaar rijgen. Toch blijft een beetje de vraag hoe goed de RB19 is, omdat Verstappen aan een foutloos seizoen bezig is. Misschien is de auto minder goed dan het lijkt, vertellen NU.nl-verslaggevers Joost Nederpelt, Patrick Moeke en Bas Scharwachter in deze terugblik op de Grand Prix van Brazilië.

Bron: NUsport | Lees verder »

NUSPORT: 'Verstappen laat Red Bull nog beter lijken dan het is'Max Verstappen blijft de overwinningen maar aan elkaar rijgen. Toch blijft een beetje de vraag hoe goed de RB19 is, omdat Verstappen aan een foutloos seizoen bezig is. Misschien is de auto minder goed dan het lijkt, vertellen NU.nl-verslaggevers Joost Nederpelt, Patrick Moeke en Bas Scharwachter in deze terugblik op de Grand Prix van Brazilië.

Bron: NUsport | Lees verder »

EENVANDAAG: Vluchtelingenverdrag is op te zeggen via 'een briefje', maar dan kun je mensen niet ineens weigeren of het land uitzettenEen vluchtelingenverdrag opzeggen, dat kan gewoon met een briefje, beweerde Joost Eerdmans (JA21) in het lijsttrekkersdebat op NPO Radio 1. Volgens experts klopt dat, maar als Nederland dat doet, blijven we wel aan vergelijkbare regels gebonden.

Bron: EenVandaag | Lees verder »

NUSPORT: 'Verstappen laat Red Bull nog beter lijken dan die is'Max Verstappen blijft de overwinningen maar aaneenrijgen. Aangezien Verstappen aan een foutloos seizoen bezig is, rijst de vraag hoe goed de RB19 eigenlijk is. Misschien is de auto minder goed dan hij lijkt, vertellen NU.nl-verslaggevers Joost Nederpelt, Patrick Moeke en Bas Scharwachter in deze terugblik op de Grand Prix van Brazilië.

Bron: NUsport | Lees verder »

RTLBOULEVARD: Verjaardagsadeau voor Vivé blijkt miskoop in Chateau Meiland: 'Wat vreselijk'De kleintjes van de familie Meiland groeien als kool. In de aflevering van 'Chateau Meiland' wordt stilgestaan bij de verjaardag van de kleine Vivé, die al weer haar tweede verjaardag viert. Maar een perfect cadeautje kopen voor de kleine Meiland-telg, dat blijkt een behoorlijke uitdaging...

Bron: RTLBoulevard | Lees verder »