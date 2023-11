Mariah Carey opnieuw aangeklaagd voor All I Want For Christmas

Voor Andy is het de tweede maal dat hij naar de rechter stapt over 'All I Want For Christmas'. De zanger eiste vorige jaar ook 20 miljoen dollar schadevergoeding omdat Mariah zijn 'stijl en populariteit' zou exploiteren. Hij trok deze zaak eind 2022 zelf in.De zangeres bracht haar nummer in 1994 uit, bereikte de eerste plek in hitlijsten van 26 landen en verdient naar verluidt ieder jaar bakken met geld met haar kerstnummer.

Mariah Carey (54) vindt het een eer dat haar kersthit 'All I Want For Christmas' is opgenomen in de National Recording…Fans van Wolter Kroes (54) hebben een goede week, want de zanger komt namelijk aanstaande vrijdag met nieuwe muziek. Het…

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTLBOULEVARD: Mariah Carey wordt weer aangeklaagd voor All I Want For ChristmasZangeres Mariah Carey wordt weer voor de rechter gesleept vanwege het lied All I Want For Christmas. Volgens TMZ eisen twee liedjesschrijvers 20 miljoen dollar van haar omdat zij vijf jaar vóór Carey ook een lied schreven met deze titel. Zij zou inbreuk hebben gemaakt op hun copyright.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

NPORADIO1: De zaak Doornroosje: Het Groot Juridisch Sprookjesboek laat zien dat recht niet saai isAdvocate Noa de Leon-van den Berg zoekt in sprookjes juridische kwesties uit in Het Grote Juridische Sprookjesboek om te laten zien dat recht helemaal niet saai is. Ze vertelt over de zaken van onder andere Doornroosje en Sneeuwwitje in Villa VdB.

Bron: NPORadio1 | Lees verder ⮕

NPORADIO1: Palestijnen vinden maar moeilijk hun recht bij een rechtbankDat er schending van mensen -en oorlogsrecht plaatsvindt in -en rondom Gaza lijkt niet langer ter discussie te staan na de vele publicaties van onder andere Amnesty International of Human Rights Watch. Ook het Internationaal Strafhof in Den Haag doet onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden in Israël, Gaza en de Westelijke Jordaanoever.

Bron: NPORadio1 | Lees verder ⮕

RTLBOULEVARD: Sjinkie Knegt wordt voor derde keer vader: 'Alles gaat supergoed'Sjinkie Knegt (34) wordt voor de derde keer vader. Dat bevestigt de shorttracker aan ons na berichtgeving van 'Story'.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

OMROEPBRABANT: 112-nieuws: bestuurder rijdt bomen omver • dief wordt bewaakt in ziekenhuisIn dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Bron: omroepbrabant | Lees verder ⮕

OMROEPBRABANT: 112-nieuws: brand op zolder • dief wordt bewaakt in ziekenhuisIn dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Bron: omroepbrabant | Lees verder ⮕