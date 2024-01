Marcos Rojo blijft bij Boca Juniors ondanks telefoontje van Messi

De Argentijnse verdediger Marcos Rojo heeft een telefoontje gekregen van Lionel Messi, maar heeft ervoor gekozen om bij Boca Juniors te blijven spelen. Rojo heeft een contract tot 2024 en wil dit graag uitdienen voordat hij aan een volgende stap in zijn carrière denkt. Messi's poging om hem van gedachten te veranderen, was tevergeefs. Rojo had ook interesse van clubs uit de Verenigde Staten en Brazilië, maar deze onderhandelingen zijn ook gestopt.





