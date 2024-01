Marco Reus kan terugkeren bij Borussia Mönchengladbach

Reus verdient rond de zes miljoen euro per jaar bij Dortmund: een hoog salaris voor clubs uit de Bundesliga. Omdat Reus komende zomer gratis is op te pikken, lijkt het toch mogelijk dat hij een binnenlandse transfer gaat maken. Het medium schrijft dat de 34-jarige middenvelder terug kan keren bij Borussia Mönchengladbach. De international van Duitsland kwam tussen 2009 en 2012 al uit voor de club uit Gladbach. Een transfer naar het buitenland is uitgesloten.

Reus is net vader geworden van een tweede kindje en ziet het totaal niet zitten om uit Duitsland te vertrekken. Een terugkeer bij Mönchengladbach lijkt daarom het meest realistische scenari





voetbalzonenl » / 🏆 16. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

PSV wacht in achtste finales Champions League tweeluik met Borussia DortmundPSV is maandagmiddag bij de loting voor de achtste finales van de Champions League gekoppeld aan Borussia Dortmund. De heenwedstrijd in het Philips Stadion staat gepland in februari, terwijl de return in maart wordt afgewerkt.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Borussia Dortmund en Malen ploeterend richting PSV: ‘Traag en niet vloeiend’PSV moet Borussia Dortmund zien te verslaan om de kwartfinale in de Champions League te bereiken. BVB overleefde een loodzware poule met Paris Saint-Germain, AC Milan en Newcastle United, waardoor de Eindhovenaren gewaarschuwd zijn voor de kracht van de Duitsers.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Interesse lijkt wederzijds: oude bekende wil graag terugkeren bij AjaxJulian Rijkhoff heeft wel oren naar een terugkeer naar Ajax, zo verzekert Voetbal International vrijdag. Hetzelfde medium meldde medio december nog dat de Amsterdamse club de mogelijkheden wilde onderzoeken om de aanvaller terug te halen. Rijkhoff ligt bij Borussia Dortmund vast tot medio 2026, maar heeft geen uitzicht op speeltijd.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Ajax onderzoekt mogelijkheid om Julian Rijkhoff terug te halenAjax onderzoekt de mogelijkheid om Julian Rijkhoff terug naar Amsterdam te halen. De achttienjarige spits ligt bij Borussia Dortmund vast tot medio 2026, maar heeft daar geen uitzicht op speeltijd.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Slechts 2 spelers hebben hun waarde sinds begin 2022 meer zien dalen dan SanchoJadon Sancho keerde afgelopen donderdag op huurbasis terug bij Borussia Dortmund. Met veel bombarie lijfde Manchester United hem in de zomer van 2021 in. The Red Devils betaalden destijds 85 miljoen euro om de 23-voudig international los te weken bij Dortmund.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Ajax doet met bod van 1 miljoen euro poging om vervanger Mikautadze in te lijvenAjax heeft een bod van één miljoen euro uitgebracht op Julian Rijkhoff. Dat meldt Mike Verweij namens De Telegraaf maandagmiddag. Borussia Dortmund heeft het voorstel inmiddels in beraad.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »