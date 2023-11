Mantelzorgers 4 uur per week bezig met 'spaghetti aan regels'

Stand.nl: 'Er moeten minder regels komen voor mantelzorgers'Mantelzorgorganisaties slaan alarm: ze zijn vier uur per week kwijt aan regeltaken. Alles moet geregistreerd, ze moeten voortdurend bewijzen dat ze oprecht zijn. Veel mantelzorgers komen in een doolhof terecht en hebben daardoor minder tijd voor de belangrijke zorg. Lees verder ⮕

Mobiele Eenheid maakt einde aan illegaal feest in WaspikVolgens de politie waren er zo'n duizend mensen uit meerdere landen op het feest afgekomen. Lees verder ⮕

Borstkankervereniging: wanhoop bij patiënten om slechte toegang tot medicatieVolgens de patiëntenbelangenvereniging is de de toegang tot medicijnen tegen de ziekte slechter dan in veel andere Europese landen. Lees verder ⮕

Friends-acteur Matthew Perry (Chandler) op 54-jarige leeftijd overledenDe bekende acteur werd volgens meerdere bronnen dood gevonden bij zijn huis in Los Angeles. Perry was 54 jaar. Lees verder ⮕

Opnieuw aardbeving bij Ekehaar, nu met kracht van 2.2De beving, op een diepte van 3 kilometer, is volgens het KNMI 'geïnduceerd', wat betekent dat ze samenhangt met de gaswinning in de regio. Lees verder ⮕

Echtscheidingsadvocaat doodgeschoten voor haar kantoor in BelgiëEen advocaat is zaterdag doodgeschoten voor haar kantoor in het Belgische Sint-Lievens-Houtem. Volgens Belgische media is de schutter nog op de vlucht. Lees verder ⮕