Mannen neergestoken bij ruzie op Stratumseind: 5 jaar celstraf geëist

Volgens Robin veranderde de stemming snel van ‘Stuur me maar een tikkie’ in ‘We gaan je pakken’. Vrienden van de gelddief gingen zich ermee bemoeien en de sfeer werd steeds grimmiger. Robin werd bang en wilde ervandoor, zo verklaarde hij. Zijn vrienden was hij even kwijt en hij wilde snel naar zijn auto.

Op het Catharinaplein werd hij weer bijgehaald door de groep, onder wie de jongeman die het geld zou hebben gepikt. Op camerabeelden in de rechtszaal was te zien hoe 8 of 9 man zich verzamelden rond Robin, die letterlijk met zijn rug tegen de muur stond. Er werd geduwd en getrokken, terwijl Robin het schijnbaar over zich heen liet komen.Volgens Robin kreeg hij een forse klap op de kin en zag hij sterretjes.

Ergens pakte hij zijn zakmes, verklaarde Robin, om de groep van zich af te houden en hij ging ervandoor. De groep stoof uiteen en een van hen wist hem op zijn vlucht nog onderuit te schoppen. Een vriend van Robin raapte hem uiteindelijke op en nam hem mee naar de auto.

Hoe de twee jongemannen van begin twintig dan zo’n forse steekwonden hadden opgelopen, wist Robin ook niet. Hij had niet gestoken en had zijn mes later ook niet meer in zijn hand. Het steken staat niet op camerabeelden en het mes is ook nooit gevonden.De officier van justitie heeft een heel ander verhaal. Zij wist wel hoe de twee mannen de steekwonden opliepen. Volgens haar ging Robin juist achter een van de mannen van de groep aan met het mes in zijn hand.

Maar toen ging het volgens de officier mis: Robin stak de man die hem neerhaalde in zijn zij en stak ook nog een vriend die kwam helpen in zijn bil. En met kracht, want de twee mannen raakten flink gewond. Het had volgens de officier ook veel slechter kunnen aflopen.De officier vreest dat Robin opnieuw in de fout kan gaan. Uit rapporten van een psycholoog zou blijken dat Robin angstig en agressief kan reageren op stresssituaties.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTLBOULEVARD: First dates op zoek naar single-mannen: 'Jullie blijven achter'Het restaurant van 'First Dates' heeft haar deuren geopend voor een nieuw seizoen en inmiddels stromen de aanmeldingen binnen. Het lijkt er echter op dat het meer vrouwen dan mannen zijn die hun poging wagen om hun wederhelft te vinden. Het team van het datingprogramma doet nu een poging om ook mannen aan de haak te slaan.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: PSV komt met bevestiging: Arnesen keert terug in EindhovenFrank Arnesen gaat weer aan de slag in de voetballerij. De 67-jarige Deen is door PSV benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen, zo maken de Eindhovenaren maandagmiddag bekend.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

NOS: Twee gewonden na steekincident in Utrecht, verdachte aangehoudenVolgens de politie liep een ruzie tussen een groep mannen uit tot een vechtpartij, waarbij twee 18-jarigen gewond geraakten.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Raket bij aanval Hroza was Russisch • Rusland pakt twee militairen op na gezinsmoord bezet OekraïneIn dit liveblog lees je de belangrijkste ontwikkelingen van de oorlog in Oekraïne.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Rusland pakt twee militairen op na moord op negen burgers in bezet OekraïneIn dit liveblog lees je de belangrijkste ontwikkelingen van de oorlog in Oekraïne.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

RTLBOULEVARD: Bridgerton-actrice kreeg twee zenuwinzinkingen na opnames'Bridgerton'-ster Ruby Barker is ontevreden over hoe makers Netflix en Shondaland zijn omgegaan met haar mentale problemen. In een podcast van Oxford University, 'The LOAF Podcast', vertelt de 26-jarige actrice dat ze na het filmen van de populaire serie twee keer een zenuwinzinking heeft gehad.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕