Manhoef schiet Vitesse laat naast PEC • Brugts en Van de Donk maken verschil tegen Schotland

Nederland gaat met een comfortabele 2-0 voorsprong rusten. Oranje heeft een overwicht, maar ook de Schotse dames zijn af en toe dreigend. Een prima score daarom voor de ploeg van Andries Jonker.Vitesse voert de druk op PEC Zwolle op. Via Manhoef komt de thuisploeg dichtbij, maar de linkpoot besluit voor te geven in plaats van in de korte hoek te schieten. Weg kans. Ook een volgende kans komt tot stand via Manhoef. Het wordt een corner.

Dominique Janssen haakte eerder al geblesseerd af met een spierblessure. Het moet blijken hoe Oranje omgaat met dat gemis, want door het stoppen van Stefanie van der Gragt is na het WK ook al een andere centrale verdedigster afgevallen. Daardoor krijgt Caitlin Dijkstra voorlopig de kans in het hart van de verdediging.

Bij PEC Zwolle start Tolis Vellios als vervanger van de geblesseerde Ferdy Druijf. Als invaller scoorde Vellios vorige week tegen Excelsior twee keer.De kans is groot dat Barcelona-trainer Xavi zaterdag tegen Real Madrid weer kan beschikken over enkele spelers die lange tijd geblesseerd waren. Zelfs Frenkie de Jong stond vrijdag op het trainingsveld. "Als ze volledig fit zijn, dan stel ik ze op. Dat is dan geen probleem", aldus de oefenmeester vrijdag. headtopics.com

De 29-jarige Van Wermeskerken heeft een contract getekend tot aan het eind van het seizoen. De verdediger kwam vorig seizoen uit voor Cambuur. Daar liep zijn contract afgelopen zomer af. Sindsdien zat Van Wermeskerken zonder club.De 20-jarige Robin Roefs debuteert in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Gibraltar (thuis) en Zweden (uit).

Het is onduidelijk of De Jong zaterdag ook tegen Real Madrid in actie kan komen. Ook Pedri en Robert Lewandowski lieten zich zien op het trainingsveld van Barcelona. Zij stonden de afgelopen week eveneens geblesseerd aan de kant. headtopics.com

Sai van Wermeskerken is op proef bij NEC. Trainer Meijer hoopt dat de Japans-Nederlandse verdediger, die in het verleden voor Cambuur en PEC Zwolle speelde, een contract krijgt.Twente-coach Joseph Oosting weet morgen pas of hij Michel Vlap en Joshua Brenet opneemt in de wedstrijdselectie voor het duel met Feyenoord.

Lees verder:

NOS »

PEC leidt bij Vitesse • Brugts en Van de Donk maken verschil tegen SchotlandEen wedstrijd in de eredivisie en een duel in de Nations League voor vrouwen vandaag. Daarnaast volgen we de persconferenties van PSV, Feyenoord en Ajax. Lees verder ⮕

PEC leidt bij Vitesse • Brugts en Van de Donk maken verschil tegen SchotlandEen wedstrijd in de eredivisie en een duel in de Nations League voor vrouwen vandaag. Daarnaast volgen we de persconferenties van PSV, Feyenoord en Ajax. Lees verder ⮕

LIVE: Vitesse wil tegen PEC aansluiting vinden bij middenmootOp vrijdagavond ontvangt Vitesse om 20:00 PEC Zwolle in de Gelredome. Een week eerder verloor de ploeg van Philip Cocu nog kansloos in de Kuip, met 4-0. PEC daarentegen, deed juist goede zaken in Rotterdam. De Zwollenaren zegevierden met 2-4 bij Excelsior, waarmee de ploeg van Johnny Jansen zich in het linkerrijtje nestelde. Lees verder ⮕

Frenkie de Jong terug op trainingsveld Barça • Supersub Vellios start bij PEC tegen VitesseEen wedstrijd in de eredivisie en een duel in de Nations League voor vrouwen vandaag. Daarnaast volgen we de persconferenties van PSV, Feyenoord en Ajax. Lees verder ⮕

Frenkie de Jong terug op trainingsveld Barça • Supersub Vellios start bij PEC tegen VitesseEen wedstrijd in de eredivisie en een duel in de Nations League voor vrouwen vandaag. Daarnaast volgen we de persconferenties van PSV, Feyenoord en Ajax. Lees verder ⮕

Supersub Vellios start bij PEC tegen Vitesse • Frenkie de Jong terug op trainingsveld BarçaEen wedstrijd in de eredivisie en een duel in de Nations League voor vrouwen vandaag. Daarnaast volgen we de persconferenties van PSV, Feyenoord en Ajax. Lees verder ⮕