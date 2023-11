Mandekker Jager zorgt voor eerste zege Alcides: 'Nog nooit meegemaakt'

VOETBAL - In Meppel werd het vanavond tegen LSC 1890 liefst 5-0. De eerste van drie doelpunten van Jager, tevens de 1-0, was de mooiste van de middag. 'Ik probeerde het van dertig meter en de bal vloog er heerlijk in', aldus de matchwinner van Alcides. 'Snel daarna tikte ik een corner in', vervolgt Jager. De 3-0 van de Meppelers door Milan Klooster kwam volgens Jager op het perfecte moment. 'Vlak na rust. En mijn derde doelpunt was na goed werk van Milan Ronkes.

Hij maakte daarna zelf de 5-0.' Plaats tien Door de thuisoverwinning tegen de Friezen stijgt Alcides naar plaats tien in 1I. 'Ik heb het nog nooit meegemaakt. Drie doelpunten maken. Ja, misschien in de jeugd. Het is vooral een lekkere middag voor de ploeg. Als degradant de eerste drie verliezen is niet lekker, maar nu kunnen we - ook na de bekerzege van vorige week - verder.' Heb jij een tip voor ons?Stuur een bericht, foto of video via WhatsApp of mail de redactie.

