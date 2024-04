Manchester United wil Jason Wilcox als technisch directeur

Heeft Jason Wilcox op het oog als nieuwe technisch directeur. De club heeft zich reeds gemeld bij Southampton voor de diensten van de Engelsman. Die club is echter niet te spreken over de handelswijze van United, zo meldtWilcox zou bij Southampton hebben laten weten dat hij wil vertrekken, wat een direct verband heeft met de interesse vanuit Manchester.

United heeft een bod uitgebracht waarmee het dacht aan de afkoopsom te voldoen die Wilcox in zijn contract heeft staan, maar dat weerlegt Southampton. The Saints zijn momenteel actief in de Championship en strijden daar vol voor promotie. Southampton vreest nu dat de zaak rond Wilcox voor onrust gaat zorgen. De club zou de technisch directeur naar verluidt aan een voorwaarde in zijn contract willen houden, die voorschrijft dat hij pas een jaar na een vertrek bij Southampton elders in mag stappen.Sinds de overname door Sir Jim Ratcliffe is Manchester United bezig met het hervormen van de clu

Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:



VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

United werkt aan komst van Jason Wilcox als technisch directeurManchester United is bezig met het aantrekken van Jason Wilcox als nieuwe technisch directeur. De club ondergaat hervormingen onder het bewind van INEOS, wat ook gevolgen kan hebben voor trainer Ten Hag.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Man United-speler gefileerd: 'Dit is geen Manchester United'Lees meer

Bron: VI_nl - 🏆 6. / 63 Lees verder »

Manchester City voegt zich bij United, Spurs en Real en heeft oog op ex-PSV'erLees verder

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

'Ten Hag heeft weer leven als manager van Manchester United'Lees meer

Bron: VI_nl - 🏆 6. / 63 Lees verder »

Klopp heeft Gravenberch terug voor FA Cup-duel met Manchester UnitedLees meer

Bron: VI_nl - 🏆 6. / 63 Lees verder »

‘Manchester United en andere grootmacht kunnen Kökçü uitweg bieden bij Benfica’Lees verder

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »